川普擬撤對國稅局訴訟 換取17億 補償遭拜登迫害盟友

2021年1月6日國會大廈襲擊事件中的「川普支持者」。(美聯社)

美國廣播公司（ABC）引述消息人士指稱，川普總統準備撤回對國稅局 求償百億元的官司，藉此交換啟動一個動用17億元納稅人資金的賠償基金，用來補償那些聲稱在拜登 總統執政期間遭司法系統「迫害」的川普盟友，其中包括與川普本人有關的實體以及近1600名因1月6日國會大廈襲擊事件被起訴的「暴徒」。

消息人士稱，這項安排將史無前例地動用納稅人的錢，而且缺乏監管，已引發部分政府官員對相關安排的道德擔憂。擬議中的賠償基金將從財政部 判決基金（Judgment Fund）中撥款，也可能面臨重大法律障礙；財政部判決基金是聯邦政府用於支付法院判決與和解金的永久經費。

預計和解協議將在未來幾天內達成。根據擬議中的和解協議條款，賠償基金管理委員會全權決定如何發放賠償，川普有權無理由撤換該委員會成員，委員會沒有義務揭露撥款程序或決策過程。最終條款須待正式宣布後確定。

知情人士透露，除了國稅局須公開道歉以外，賠償基金被認為是川普放棄對聯邦政府的一連串訴訟的主要條件。這些訴訟包括川普控告國稅局2019年洩露其納稅申報表求償100億元、以及他向聯邦政府提出總計2億3000萬元的行政索賠，內容涵蓋聯邦調查搜查海湖莊園機密文件案和2016年競選團隊遭「通俄門」調查案。

消息人士稱，擬議中的和解條款預料將禁止川普直接收取與這三項法律索賠相關款項。但與川普有關的實體，並未被明確禁止提出其他索賠。

川普去年10月被問到他身為總統卻向聯邦政府提出高額求償訴訟時，自承這的確「看來有點糟」，「因為最終做決定的是我，而且這決定必須由我批准」，「由我決定發錢給我，真的很怪。」川普當時聲稱，會將訴訟所得的任何款項捐給慈善機構。

雖然和解協議具體條款仍待最後敲定，但消息人士稱，擬議的賠償基金，類似2010年「深水地平線」（Deepwater Horizon）漏油事件後的民事受害者賠償基金以及真相與和解委員會的混合體。