兩黨拍板 政府停擺期間參議員不發薪

路易斯安那州共和黨聯邦參議員甘迺迪提出的決議案，未來政府停擺期間參議員將不發薪水，受到兩黨參議員一致同意通過。(路透)

有感於近來國會僵局讓聯邦政府停擺頻率愈來愈高、時間愈拖愈長，聯邦參議院兩黨議員14日一致通過決議案，決定在政府停擺影響到一個或多個機構時，由參院秘書處扣下所有參議員 薪水，等政府資金重新到位後再發放。該決議訂11月3日期中選舉後隔天生效，但不適用於眾議院 。

「關閉政府不應成為我們拒絕解決歧異而採取的預設方案；」法案發起人、路易斯安那州共和黨 聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)在參院表示，「這是要讓我們的言行一致。」

聯邦政府過去一年兩度停擺，數以萬計的聯邦雇員財務嚴重受困；國土安全部受影響最大，該部門部分停擺長達76天，4月才恢復全面運作，是史上持續最久的經費中斷。在那之前的幾個月，聯邦政府全面關閉43天，創下史上最久紀錄。

憲法規定，即使政府停擺導致聯邦雇員無薪可領，議員也須獲得報酬。眼看聯邦政府停擺時間越拉越長、頻率越來越高，議員們沮喪認為，國會未能履行最基本立法職責，理當受罰。

以往政府停擺，聯邦員工領不到薪水，議員們常會承諾放棄支薪。參議員年薪17萬4000元，許多議員家境富裕。

去年10月因健保補貼爭議，聯邦政府全面停擺時，南卡州共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)曾提出憲法修正案，要求議員在政府停擺期間放棄支薪。他當時表示，「倘若國會議員在政府停擺期間必須放棄薪水，政府停擺次數就會減少，也會更快結束停擺。」

葛理漢認為他的法案是解決此問題最「合憲」的作法；但因需要四分之三的州批准修正案，實施過程更加繁瑣。

甘迺迪13日表示，他發起的決議案是要確保議員們在政府停擺期間「共同承擔責任」，儘管該法案不夠完善，仍是個開始。

在被問到為何該法案不擴及眾院時，甘迺迪表示，「眾院的事是眾院的事」。但他也提到參眾兩院間的緊張關係；甘迺迪說：「我有些眾院朋友敵意很強；很快就像是兩個小孩在廂型車後座打架一樣。」