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福特號航艦海外部署創紀錄 支援伊朗戰爭及逮捕馬杜洛

中央社／維吉尼亞州諾福克16日綜合外電報導
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美國航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）。（路透）
美國航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）。（路透）

歷經為期11個月的海外部署後，全球最大航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）今天返回美國維吉尼亞州，這是自越戰以來美國航艦時間最長的一次。

執行任務期間，福特號曾支援美國與伊朗的戰爭，並在馬杜洛（Nicolás Maduro）擔任委內瑞拉總統時協助美軍逮捕行動。

美聯社報導，這艘最先進的美國軍艦，連同兩艘護航驅逐艦「班布里吉號」（USS Bainbridge）與「馬漢號」（USS Mahan），在諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）靠港，約有5000名水手自去年6月以來首度與家人重聚。戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）親自到場迎接這些軍艦歸來。

為表彰這些軍艦於伊朗戰爭期間的服役表現，福特號及其隨行艦艇獲頒具高度榮譽的「總統褒獎部隊狀」（Presidential Unit Citation），讚揚其面對「頑強敵人」時的「突出戰功」。這是一個部隊能獲得的最高獎項，通常僅頒發給立下重大戰功的單位。

福特號去年6月先從維吉尼亞海岸啟航，前往地中海，10月調派至加勒比海，參與該地區數十年來最大規模的海軍集結行動。

福特號今年1月加入逮捕馬杜洛的軍事行動，接著又投入更多戰事，在美國與伊朗關係緊張加劇之際朝中東方向前進。福特號先在地中海從事伊朗戰爭初期行動，之後穿越蘇伊士運河（Suez Canal），3月初進入紅海（Red Sea）。

根據美國海軍學會新聞（U.S. Naval Institute News），福特號在海上待了326天，是過去50年來航艦最久的一次，也創下越戰後部署時間最長的紀錄。僅有1973年「中途島號」（USS Midway）的332天與1965年「珊瑚海號」（USS Coral Sea）的329天部署時間更長。

伊朗 赫塞斯 馬杜洛

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