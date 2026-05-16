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SpaceX擬籌800億上市 史上最大IPO 最快6月12日掛牌

編譯廖振堯／綜合報導
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太空探險公司SpaceX最快將於6月12日在店頭市場那斯達克掛牌上市、可能募資約...
太空探險公司SpaceX最快將於6月12日在店頭市場那斯達克掛牌上市、可能募資約750億元至800億元，甚至更多，若成真將成為史上規模最大的IPO。(路透)

消息指出，馬斯克的太空探險公司SpaceX已選定在店頭市場那斯達克(Nasdaq)上市、最快將於6月12日掛牌，可能募資約750億元至800億元甚至更多，公司市值估計約1.75兆元，若成真將成為史上規模最大的IPO(首次公開發行)，超越沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)2019年創下的約294億元紀錄。

路透報導，根據三名熟悉內情的人士說法，SpaceX股票代號將為「SPCX」，並已加快IPO時程，目前計畫最快20日公開招股書，6月4日開始投資說明會(roadshow)，並最快於6月11日開始售股。消息人士表示新時程比市場原先預期的更快，此前IPO目標是在6月底，也就是接近馬斯克生日的時間點，如今提前的部分原因是美國證管會(SEC)審查文件的速度快於預期。

「SPCX」先前是塔托資本管理公司(Tuttle Capital Management)一檔專注SPAC(特殊目的收購公司)的ETF代號，該公司於4月改用「SPCK」，當時市場便猜測SpaceX可能會選用這個新空出的代號。

路透3月曾報導SpaceX傾向選擇在那斯達克上市，以爭取盡早納入那斯達克100指數。這次上市將是那斯達克的一大勝利，代表成功擊退競爭對手紐約證交所。那斯達克近期推出備受期待的「快速准入」(fast entry)新規，旨在加快新上市大型企業納入那斯達克100指數的速度，其他主要指數編制機構如史坦普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)、FTSE Russell也推出類似規則，希望加速新上市公司納入旗下基準指數，進一步刺激IPO市場。

此次IPO的主承銷商包括摩根士丹利(Morgan Stanley)、美銀(Bank of America)、花旗集團(Citigroup)、摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)。

這個1.75兆元目標遠高於SpaceX今年2月與馬斯克人工智慧新創公司xAI合併時設定的1.25兆元合併估值。SpaceX上市之際正值IPO市場的關鍵時刻，近年美國關稅政策與地緣政治不確定性引發市場波動，使IPO市場低迷，如今則開始回溫。

馬斯克 SpaceX 那斯達克

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