與巴菲特偕柯瑞共進慈善午餐 拍出900萬元 神祕富豪搶到手

與股神巴菲特(左)和NBA巨星柯瑞(右)共進午餐的千載難逢機會，在拍賣網站eBay上，被一名神秘富豪以900萬100元天價標走。(美聯社)

與股神巴菲特 (Warren Buffett)、職籃NBA 巨星柯瑞 (Stephen Curry)共進午餐的千載難逢機會，在拍賣網站eBay上公開競標，結標前最後一刻被一名神秘富豪搶到手，得標價格900萬100元。

這場競標為期一周，得標者身分未曝光；高齡95歲的巴菲特還另外加碼，根據得標價提出同額捐款，讓慈善機構受益更多。

匿名得標者將於6月24日前往巴菲特家鄉、且是波克夏·哈瑟威公司(Berkshire Hathaway)總部所在地的內布拉斯加州奧馬哈市與巴菲特共進午餐，可以帶七人同行；金州勇士隊(Golden State Warriors)明星後衛、四屆NBA冠軍和兩屆年度MVP得主柯瑞和他的妻子創業家兼食譜作家艾耶莎(Ayesha Curry)也將出席。

拍賣收入將由兩家非營利組織平分。一家是舊金山Glide基金會，專門幫助貧困、無家可歸與有藥物濫用問題的人，另一家是柯瑞夫婦創立的Eat. Learn. Play.基金會，致力推廣營養餐點及兒童閱讀與運動習慣。

這一場拍賣旨在重現巴菲特20多年來舉辦的慈善活動，該活動曾為致力幫助遊民的舊金山GLIDE基金會籌集5300萬元。

柯瑞夫婦透過聲明表示，這一次機會體現一個共同信念：不同世代和機構為了共同目標走到一起時，就能為最需要幫助的人創造更深遠持久的影響。

巴菲特午餐競標始於2000年，年年舉辦，新冠疫情爆發後曾一度暫停。2008年開始，每年得標價格都超過100萬元，2022年甚至有人大砸1900萬元得標，在那之後巴菲特暫停這項活動。

暫停一年後，2024 年調整為與軟體業巨頭、Salesforce公司執行長班尼奥夫(Marc Benioff)午餐，結果籌集到150 萬元；然而，這種形式並沒有持續下去。

今年稍早，巴菲特聯繫柯瑞夫婦，邀請他們參加今年午餐拍賣。

巴菲特執掌波克夏·哈瑟威公司60年後，1月卸任執行長，仍繼續擔任董事長。