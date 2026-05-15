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司法部調查公布 耶魯醫學院招生 涉歧視亞裔、白人

記者胡玉立／綜合報導
司法部宣布耶魯大學醫學院招生過程存在種族歧視，偏向錄取非裔和西班牙裔申請者，甚於...
司法部宣布耶魯大學醫學院招生過程存在種族歧視，偏向錄取非裔和西班牙裔申請者，甚於白人和亞裔申請者。圖為耶魯醫學院大樓。(耶魯大學官網)

司法部經過一年調查後，14日宣布耶魯大學醫學院的招生過程存在種族歧視，更傾向錄取非裔和西班牙裔申請者，甚於白人和亞裔申請者。

耶魯大學醫學院評估入學申請時，不只考慮成績和考試分數。司法部分析平均成績（GPA）中位數和按種族畫分的標準化考試成績，得出結論指出：「耶魯大學對種族的使用，使得非裔申請者獲得面試錄取的機率，比學業成績相近、資格條件相似的亞裔申請者，高出29倍。」

司法部才剛在6日宣布調查結果，認定洛杉磯加州大學（UCLA）醫學院在招生過程中存在種族歧視。

華盛頓郵報報導，司法部一年前要求耶魯大學提供相關文件，以確定其招生作法是否符合聯邦民權法。調查結果指出，最高法院2023年裁定大學招生不應採取基於種族的平權行動(affirmative action)，但耶魯大學醫學院「仍蓄意基於種族歧視申請者」。

司法部對耶魯大學醫學院的調查，是川普政府大力推動高等教育改革的一環；其改革重點側重大學招生和多元化措施。包括個人和團體也持續提起訴訟挑戰名校招生方式，其中針對哈佛大學和北卡羅來納大學教堂山分校的訴訟案，最終促使最高法院在2023年做出反平權行動重大裁決。

川普司法部積極調查各大學涉嫌對白人和亞裔學生進行種族歧視的行為，認為高等教育的多元化目標導致不公待遇，做法既錯誤又違法。

川普政府的民權執法模式堪稱顛覆傳統。過去持續多年的民權執法，專注打擊針對有色人種的歧視，但在川普總統執政期間，包括教育部和平等就業機會委員會（Equal Employment Opportunity Commission）在內的政府各部門都強調，對於白人和亞裔的歧視，問題更迫切。

司法部對最高法院的反平權法案裁決進行廣義解讀，宣稱該裁決禁止在教育中考慮種族因素。雖然有人認為該裁決的內涵更細緻複雜，但如此論點並未影響川普政府的內部思維及行動。

種族歧視 耶魯大學 亞裔

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