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范斯宣布 暫扣加州13億白卡補助 警告各州不打擊醫療詐騙將失補助

編譯莊瑞萌／綜合報導
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奉命主導聯邦打擊詐欺犯罪小組的副總統范斯，13日宣布暫緩撥付13億元聯邦醫療補助...
奉命主導聯邦打擊詐欺犯罪小組的副總統范斯，13日宣布暫緩撥付13億元聯邦醫療補助計畫經費給加州，並將部分聯邦醫療保險凍結半年。(歐新社)

副總統范斯13日宣布暫緩撥付13億元聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費給加州，並對部分聯邦醫療保險(Medicare)凍結半年。此舉被視為展現財政紀律，但也引發外界對病患就醫權益受影響的隱憂。

美聯社報導，范斯表示，「如果民眾發現自己的稅金，並非用來照顧需要醫療保健的低收入孩童，而是落入詐欺犯口袋，他們還願意繼續為這些計畫付錢多久？」他補充強調，納稅人和計畫受益人都是這類詐欺行為的受害者。政府也將對部分新的聯邦醫療保險註冊實施為期六個月的凍結，並警告各州若不調查醫療補助詐欺，將面臨失去經費的風險。身為被視為2028年白宮熱門人選之一的范斯，正藉由川普交付的高曝光打擊詐欺任務，向深受高物價壓力所苦的美國民眾傳達一項訊息，他正在替納稅人把錢追回來。

范斯近來也頻頻在為共和黨候選人站台時，強調專案小組打擊浪費與詐欺的成果，並預計於14日前往緬因州造勢，持續主打這項議題。

對此，全美最大的居家護理倡導組織「全國家庭護理聯盟」(National Alliance for Care at Home)指出，他們支持打擊詐欺行為，但更傾向採取具針對性的執法策略，而非全面凍結措施，因為全面凍結恐怕會引發外界對醫療取得性的憂慮。另外，衛生與公共服務部(HHS)內部13日也致函各州檢察長，警告他們必須積極調查可能的詐欺行為，否則恐面臨失去聯邦補助的風險。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，范斯表示，「加州與全美納稅人，正因加州監管不力而成為詐騙受害者。甚至有人被開立根本不需要的藥物，導致身體受到傷害，只因詐欺犯為了牟利，鼓勵虛假處方與不當給藥。」「不論紅州或藍州都有積極打擊詐欺的例子，但遺憾的是，有些州，多數是藍州，並未認真對待醫療補助詐欺，」范斯說。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)主管奧茲(Mehmet Oz)表示，加州的醫療補助紀錄已「出現重大警訊」。奧茲宣稱，聯邦政府要求加州說明總計6.3億元的帳單、5億元的居家醫療服務以及約2億元與無證移民納保有關的「可疑支出」，他並指出，無證移民並不符合醫療補助資格。

加州州長發言人則反駁奧茲的說法，表示該州的居家醫療計畫之所以成長，是因為州政府致力於讓更多人「不必住進更昂貴的護理之家」，並說，「我們痛恨詐欺，但這並非詐欺。」

Flanked by FTC Chairman and Task Force V...
Flanked by FTC Chairman and Task Force Vice Chair Andrew Ferguson, left, and Centers for Medicare & Medicaid Services Administrator Dr. Mehmet Oz, Vice President JD Vance takes questions from the media from the Eisenhower Executive Office Building on the White House campus, Wednesday, May 13, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-05-13，數位典藏序號：20260514040839265】

加州 聯邦醫療保險 范斯

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