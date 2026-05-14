范斯宣布 暫扣加州13億白卡補助 警告各州不打擊醫療詐騙將失補助

奉命主導聯邦打擊詐欺犯罪小組的副總統范斯，13日宣布暫緩撥付13億元聯邦醫療補助計畫經費給加州，並將部分聯邦醫療保險凍結半年。(歐新社)

副總統范斯 13日宣布暫緩撥付13億元聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費給加州 ，並對部分聯邦醫療保險 (Medicare)凍結半年。此舉被視為展現財政紀律，但也引發外界對病患就醫權益受影響的隱憂。

美聯社報導，范斯表示，「如果民眾發現自己的稅金，並非用來照顧需要醫療保健的低收入孩童，而是落入詐欺犯口袋，他們還願意繼續為這些計畫付錢多久？」他補充強調，納稅人和計畫受益人都是這類詐欺行為的受害者。政府也將對部分新的聯邦醫療保險註冊實施為期六個月的凍結，並警告各州若不調查醫療補助詐欺，將面臨失去經費的風險。身為被視為2028年白宮熱門人選之一的范斯，正藉由川普交付的高曝光打擊詐欺任務，向深受高物價壓力所苦的美國民眾傳達一項訊息，他正在替納稅人把錢追回來。

范斯近來也頻頻在為共和黨候選人站台時，強調專案小組打擊浪費與詐欺的成果，並預計於14日前往緬因州造勢，持續主打這項議題。

對此，全美最大的居家護理倡導組織「全國家庭護理聯盟」(National Alliance for Care at Home)指出，他們支持打擊詐欺行為，但更傾向採取具針對性的執法策略，而非全面凍結措施，因為全面凍結恐怕會引發外界對醫療取得性的憂慮。另外，衛生與公共服務部(HHS)內部13日也致函各州檢察長，警告他們必須積極調查可能的詐欺行為，否則恐面臨失去聯邦補助的風險。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，范斯表示，「加州與全美納稅人，正因加州監管不力而成為詐騙受害者。甚至有人被開立根本不需要的藥物，導致身體受到傷害，只因詐欺犯為了牟利，鼓勵虛假處方與不當給藥。」「不論紅州或藍州都有積極打擊詐欺的例子，但遺憾的是，有些州，多數是藍州，並未認真對待醫療補助詐欺，」范斯說。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)主管奧茲(Mehmet Oz)表示，加州的醫療補助紀錄已「出現重大警訊」。奧茲宣稱，聯邦政府要求加州說明總計6.3億元的帳單、5億元的居家醫療服務以及約2億元與無證移民納保有關的「可疑支出」，他並指出，無證移民並不符合醫療補助資格。

加州州長發言人則反駁奧茲的說法，表示該州的居家醫療計畫之所以成長，是因為州政府致力於讓更多人「不必住進更昂貴的護理之家」，並說，「我們痛恨詐欺，但這並非詐欺。」