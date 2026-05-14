我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

書記官不當干預 南卡名律師默鐸殺妻兒定罪案 推翻重審

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
FILE - Alex Murdaugh, convicted of killi...
FILE - Alex Murdaugh, convicted of killing his wife, Maggie, and younger son, Paul, in June 2021, sits during a hearing on a motion for a retrial, Tuesday, Jan. 16, 2024, at the Richland County Judicial Center in Columbia, S.C. (Tracy Glantz/The State via AP, Pool, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-08-14，數位典藏序號：20240814234120369】

遭控2021年槍殺妻兒的南卡羅來納州" rel="154670">南卡羅來納州臭名昭彰的律師默鐸(Alex Murdaugh)原本被定罪，判處連續兩個終身監禁，但由於審判當時法庭書記官刻意對陪審員暗示被告有罪、影響公正性，該州最高法院13日推翻判決，發回更審。

檢方將尋求再以謀殺罪起訴。

一旦重審，全案可能再經歷漫長審判。這起涉及金錢、權力和陰謀詭計的案件，曾經轟動全美，衍生出好幾部串流媒體迷你劇、暢銷書和許多犯罪紀實播客。

現年57歲的默鐸目前正在服40年聯邦刑期，短期內不會出獄。他承認竊取客戶約1200萬元。默鐸是南卡世家，世代執業律師，家族出過法官檢察官，是在南方赫赫有名的家族。此次發回更審，令各方吃驚。

默鐸承認自己是小偷、騙子、保險詐騙犯和糟糕律師，但一直堅決否認殺害妻兒。2021年，他的妻子和幼子被發現陳屍住家屋外。默鐸的兩位律師透過聲明表示，期待新審判。

南卡州最高法院13日一致裁定，科勒頓郡(Colleton County)法院書記官希爾(Becky Hill)先前對陪審員暗示默鐸證詞不可信，極度惡劣攻擊被告的可信度。陪審員稱，希爾於審判期間提醒陪審員多注意默鐸作證時的肢體語言，不要被他的話迷惑或誤導。

法官們認定，希爾實際上是要求陪審員判決默鐸有罪，妨礙司法公正，剝奪默鐸獲得公正審判的權利。

最高法院指出，希爾目的是增加她有關本案的著作「Behind the Doors of Justice: The Murdaugh Murders」銷量；法官們在一份27頁裁決書中寫道，希爾破壞了司法系統的公正性。

希爾已針對審判期間撒謊的指控認罪，她當時向幾位媒體人展示令人怵目驚心的犯罪現場照片。

法官們警告下一位承審法官，拿捏陪審團該聽取多少有關默鐸執業期間從律師事務所和客戶處盜竊的證據時務必謹慎；法官稱，這些細節恐影響陪審團判斷，本案重應僅限於默鐸是否殺害了妻兒。

本案凶器迄今未尋獲，檢方也未出示任何帶有DNA或血跡的衣物證據。

南卡羅來納州臭名昭彰的律師默鐸被控殺害妻兒，他2023年11月審判時堅稱自己不是...
南卡羅來納州臭名昭彰的律師默鐸被控殺害妻兒，他2023年11月審判時堅稱自己不是兇手。(美聯社) FILE - Disbarred attorney Alex Murdaugh arrives in court in Beaufort, S.C. Thursday, Sept. 14, 2023. (AP Photo/James Pollard, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-02-10，數位典藏序號：20260211011455487】

南卡羅來納州臭名昭彰的律師默鐸被控殺害妻兒，他2023年11月審判時堅稱自己不是...
南卡羅來納州臭名昭彰的律師默鐸被控殺害妻兒，他2023年11月審判時堅稱自己不是兇手，聲淚俱下。(美聯社)

南卡羅來納州 南卡

上一則

外星人如何看人類？ 學者說失望、「地球的我們像瘋子一樣」

下一則

猶他婦毒死夫 判囚終身不得假釋 三子怨奪父命 均棄母親

延伸閱讀

妻與洋男約會 華夫求復合不成 埋伏旅館停車場刺死

妻與洋男約會 華夫求復合不成 埋伏旅館停車場刺死
辦謀殺案引用AI假案例 喬治亞州檢察官遭懲處

辦謀殺案引用AI假案例 喬治亞州檢察官遭懲處
俄州非裔男探祖母遭背後射殺 開槍警過失殺人罪成

俄州非裔男探祖母遭背後射殺 開槍警過失殺人罪成
猶他婦為4百萬毒死夫判囚終身 哭求3兒「不要放棄我」

猶他婦為4百萬毒死夫判囚終身 哭求3兒「不要放棄我」

熱門新聞

密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
Chung's的特色之一是其超長營業時間，駐守的大人們圍著桌子打牌，來客人了就停手去幫忙。圖為陳國材家人。(圖片由受訪者提供)

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

2026-05-07 02:29
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21
現場實景照片，疊加了聯邦調查局實驗室製作的圖像，呈現2023年9月目擊者證詞所描述的現象：一個看似橢圓形的青銅色金屬物體從天空中的明亮光束中顯現，長度約130至195英尺，隨即瞬間消失。（取自U.S. Department of War）

幽浮異象檔案 國防部首批解密

2026-05-08 09:05
邊疆航空8日深夜在丹佛國際機場發生一起意外。(美聯社)

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

2026-05-10 01:29
白宮說，川習會預定北京時間周四上午10:15登場。圖為去年川習兩人在南韓會面。美聯社

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

2026-05-12 10:45

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了