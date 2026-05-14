書記官不當干預 南卡名律師默鐸殺妻兒定罪案 推翻重審

FILE - Alex Murdaugh, convicted of killing his wife, Maggie, and younger son, Paul, in June 2021, sits during a hearing on a motion for a retrial, Tuesday, Jan. 16, 2024, at the Richland County Judicial Center in Columbia, S.C. (Tracy Glantz/The State via AP, Pool, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-08-14，數位典藏序號：20240814234120369】

遭控2021年槍殺妻兒的南卡 羅來納州" rel="154670">南卡羅來納州 臭名昭彰的律師默鐸(Alex Murdaugh)原本被定罪，判處連續兩個終身監禁，但由於審判當時法庭書記官刻意對陪審員暗示被告有罪、影響公正性，該州最高法院13日推翻判決，發回更審。

檢方將尋求再以謀殺罪起訴。

一旦重審，全案可能再經歷漫長審判。這起涉及金錢、權力和陰謀詭計的案件，曾經轟動全美，衍生出好幾部串流媒體迷你劇、暢銷書和許多犯罪紀實播客。

現年57歲的默鐸目前正在服40年聯邦刑期，短期內不會出獄。他承認竊取客戶約1200萬元。默鐸是南卡世家，世代執業律師，家族出過法官檢察官，是在南方赫赫有名的家族。此次發回更審，令各方吃驚。

默鐸承認自己是小偷、騙子、保險詐騙犯和糟糕律師，但一直堅決否認殺害妻兒。2021年，他的妻子和幼子被發現陳屍住家屋外。默鐸的兩位律師透過聲明表示，期待新審判。

南卡州最高法院13日一致裁定，科勒頓郡(Colleton County)法院書記官希爾(Becky Hill)先前對陪審員暗示默鐸證詞不可信，極度惡劣攻擊被告的可信度。陪審員稱，希爾於審判期間提醒陪審員多注意默鐸作證時的肢體語言，不要被他的話迷惑或誤導。

法官們認定，希爾實際上是要求陪審員判決默鐸有罪，妨礙司法公正，剝奪默鐸獲得公正審判的權利。

最高法院指出，希爾目的是增加她有關本案的著作「Behind the Doors of Justice: The Murdaugh Murders」銷量；法官們在一份27頁裁決書中寫道，希爾破壞了司法系統的公正性。

希爾已針對審判期間撒謊的指控認罪，她當時向幾位媒體人展示令人怵目驚心的犯罪現場照片。

法官們警告下一位承審法官，拿捏陪審團該聽取多少有關默鐸執業期間從律師事務所和客戶處盜竊的證據時務必謹慎；法官稱，這些細節恐影響陪審團判斷，本案重應僅限於默鐸是否殺害了妻兒。

本案凶器迄今未尋獲，檢方也未出示任何帶有DNA或血跡的衣物證據。

南卡羅來納州臭名昭彰的律師默鐸被控殺害妻兒，他2023年11月審判時堅稱自己不是兇手。(美聯社) FILE - Disbarred attorney Alex Murdaugh arrives in court in Beaufort, S.C. Thursday, Sept. 14, 2023. (AP Photo/James Pollard, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-02-10，數位典藏序號：20260211011455487】