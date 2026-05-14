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慶祝建國250周年 川普擬特赦250人 白宮憂心期中選舉招來政治反彈

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普總統打算藉著慶祝美國獨立250周年，特赦250名罪犯。(路透)
川普總統打算藉著慶祝美國獨立250周年，特赦250名罪犯。(路透)

川普總統為慶祝美國獨立250周年，計畫特赦250人；司法部數據顯示，去年正式赦免申請書超過1.6萬份，創歷史新高。

華爾街日報13日引述知情人士報導，川普的特赦計畫目前仍在初步討論階段，若然實施將會進一步擴大川普的總統特赦權。

川普重返白宮後，不僅大規模赦免參與2021年1月6日國會暴亂的支持者，還有多名備受爭議的商界及科技界人士。川普大肆特赦的做法引發許多爭議，國會兩院民主黨人以針對受特赦對象是否涉及「錢權交易」，展開調察。

報導指出，川普極可能在6月14日80歲生日當天(亦為美國國旗日)或7月4日國慶，宣布這250道赦免令。然而白宮部分人士對於川普藉國慶大赦天下的計畫持保留態度，擔心在期中選舉前大規模特赦，可能招來難以預料的政治反彈。

白宮一名官員說，他們一直討論如何最好執行總統的優先事項，但尚未做出任何決定。該官員重申，任何與特赦計畫有關的最終決策者還是川普本人。

川普一直有意將獨立250周年慶典打造為他的政治遺產之一，除多項公共工程建設外，大規模赦免計畫也是其中之一。縱觀古今歷史，君王、教宗、政治領袖素來喜歡在「禧年」赦免罪人以示慶祝。

不過川普在第二任期擴大了赦免範圍，除寬恕多名涉及國會暴亂的支持者外，還赦免全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬、 詐騙投資人的尼可拉(Nikola)電動車公司創辦人密爾頓(Trevor Milton)、暗網「絲綢之路」(Silk Road)創辦人烏布利希(Ross Ulbricht)。

川普恣意行使憲法賦予的總統赦免權，除引發爭議外，也導致尋求赦免人數激增，目前已超過1萬6000份申請。

竊取馬來西亞主權基金(1MDB)45億元而遭定罪的主謀劉特佐(Jho Low)、淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的女友兼同謀季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwel)等人也在尋求特赦之列。

川普 白宮 司法部

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