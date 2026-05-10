Nvidia黃仁勳勉勵畢業生：AI不會取代你 但善用AI的人可能會

黃仁勳榮獲卡內基美隆大學頒授科學暨科技榮譽博士學位。（路透）

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳 周日應邀在卡內基美隆大學畢業典禮致詞，他說，人工智慧（AI）對人類利大於弊，現在正是「開啟人生事業」的最佳時機。

他說：「現在正是你們實現夢想的時候，時機再好不過了。」

黃仁勳榮獲卡內基美隆大學頒授科學暨科技榮譽博士學位，並由英特爾 執行長陳立武披上博士袍，以表彰他在加速運算和人工智慧領域的卓越貢獻。他告訴畢業生，AI正在消弭「科技隔閡」，讓任何人都能創造有用的東西，未來幾年將為年輕人創造很多新的機會。

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黃仁勳一派樂觀，迥異於社會大眾對AI的疑慮。皮尤研究中心的研究發現，約半數美國人表示，AI在日常生活日益普及，讓他們感到「憂慮多於興奮」。民意對AI的負面評價，也可能在美國即將到來的期中選舉發酵，AI監管預料將成為選戰的重要課題。

最近幾周，黃仁勳反駁這類末日論調。他本月在「Memos to the President」Podcast節目上說，AI領袖談論這科技時應更加「謹慎」。

他說：「這類言論毫無幫助，說這些話的人和我一樣——都是CEO。不知為何，當上CEO之後，就自以為是神了，轉眼間就覺得自己無所不知。」他說：「我認為我們必須謹慎，讓自己回歸事實。」

面對卡內基美隆大學的畢業生，他傳達的訊息很直白：「AI不太可能取代你。」他正面回應了求職的疑慮，「但比你更善用AI的人可能會。」