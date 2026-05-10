全美每3男1人沒工作 在職男僅67%跌新低

最新數據顯示，美國每三名男性就有一人既沒有工作、也沒在找工作，在職男性比率跌至歷史新低。圖為帶著防曬面罩在烈日高溫下工作的建築工人。(路透)

勞工部 8日公布的4月份數據顯示，美國每三名男性就有一人既沒有工作、也沒在找工作；16歲以上男性中只有67%正在工作或謀職，低於20年前的73.5%。

華盛頓郵報 報導，今年春季，全美在職男性占比跌至歷史新低，主因包括大量嬰兒潮世代退休 、以及部分年輕男性因就學、身心障礙或疾病而退出勞動市場。

密西根大學經濟學教授史蒂文森（Betsey Stevenson）指出，「這不只是關於退休和就學的問題，還有很多男性逐漸淡出人們視野；他們不照顧孩子、不在學校、也不在勞動市場裡。整體來看，男性面臨的種種挑戰，使得太多男性與社會脫節。」

自2025年初以來，勞動市場持續疲軟，多數新增就業機會集中在傳統上由女性主導的領域，如醫療保健和私立教育領域。與此同時，包括製造業、運輸業和採礦業在內的男性主導產業，持續裁員，導致男性典型技能與現有職缺之間出現落差。

史蒂文森分析美國勞工統計局數據發現，2025年1月至2026年3月，美國新增就業機會達36萬9000個，其中94%由女性取得，男性僅占6%。

男性從勞動市場消失的現象，已引起部分經濟學者和政策制定者的警覺。他們表示，移民限制、人口老化和低出生率等等諸多不利因素，正讓美國勞動力供應迅速緊縮，可能抑制未來的消費支出、稅收收入和經濟成長。

男性勞動參與率下降，也引發不同政治派別領袖的焦慮。加州州長紐森 （Gavin Newsom）3月曾召集全國領袖於沙加緬度（Sacramento）開會討論「男孩與年輕男性日益嚴重的孤獨感、社會疏離感與機會不足的問題」。川普政府則不斷大力宣傳政府正為國人創造就業機會。

華郵分析人口調查數據發現，過去幾年，未獲大學學位且未進入勞動市場的男性比例略為上升。未就業男性愈來愈可能從未結婚，並與父母同住。

保守派作家、《無業男子》（Men Without Work）一書作者埃伯斯塔特（Nicholas Eberstadt）說：「這遠不止是錢的問題。工作是對他人的服務，有助於完善自我。人若與工作、家庭、信仰、社區脫節，更易感到痛苦。」