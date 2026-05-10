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南卡人口淨成長率達1% 增速冠全美

記者顏伶如／綜合報導
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南卡羅來納州人口成長率在全國各州當中居冠。圖為南卡州首府查爾斯頓的舊城區。(美聯...
南卡羅來納州人口成長率在全國各州當中居冠。圖為南卡州首府查爾斯頓的舊城區。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)7日報導，德州、佛羅里達州近幾年人口持續增加，但根據國稅局(IRS)最新數據，素有「棕櫚之州」(Palmetto State)封號的南卡羅來納州" rel="154670">南卡羅來納州淨成長人口約占全州總人口1%，成長率在全國各州當中居冠。

報導指出，德州與佛州吸引最多人數的新居民，但各州之間人口增長速度最快則是南卡州，這個現象反映美國人口朝南遷移的趨勢，搬家原因是為了減輕稅賦負擔、尋求更多就業機會、追求更高生活品質。

如今南卡州每100名居民當中，就有一人是從別州搬來的新居民。根據國稅局最新公布統計，2022年至2023年間，南卡州增加5萬9000多名來自別州的居民。隨著新居民湧入，南卡州增加了2萬9000多名納稅人，多了41億元稅收。

統計顯示，德州在同期之間增加5萬6000多名納稅人，佛州則增加5萬5000多名納稅人，人數在全國各州排名都名列前茅。

相較之下，生活成本較高的州，面臨嚴重人口流失問題，而且其中某些州是民主黨執政、。

從2022年至2023年間，加州流失10萬多名納稅人，紐約州則減少將近7萬2000名納稅人；人口減少代表州政府稅收下降，特別是高收入居民選擇搬走時，加州在這段期間損失近120億稅收，紐約州損失約100億稅收。

報導分析，綜觀各種因素，美國民眾跨州搬家等於重新分配收入以及經濟實力，如果趨勢維持不變，未來幾年可能進一步改變人口成長以及各州經濟樣貌。

南卡羅來納州 南卡 佛羅里達州 淨成長人口 人口流失 棕櫚之州 稅賦負擔

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