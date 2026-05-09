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外星人真相？國防部公布首批幽浮檔案 川普：很有意思

記者顏伶如／綜合報導
國防部8日公布大批的UAP檔案，交由民眾自己去研究判斷。圖為1947年著名的外星...
國防部8日公布大批的UAP檔案，交由民眾自己去研究判斷。圖為1947年著名的外星人傳聞「羅斯威爾事件」。（美聯社）

川普政府8日公布一批過去不曾曝光的「不明異常現象」(unidentified anomalous phenomena)檔案及影片。白宮發表聲明說，來自整個政府內部的最新一批UAP影片、照片及原始檔案都彙整在同一個地方，無須安全授權即可查閱，過去政府企圖駁斥或勸阻美國人民，川普總統則致力向公眾提供最大的透明度，讓民眾對訊息自行判斷。川普總統在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，美國民眾拿到這些資料將覺得「很有意思」。

UAP檔案公布於WAR.GOV/UFO網站，檔案解密根據「不明異常現象遭遇之總統解密與通報系統」(Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters)計畫。照片、影片及文件由國防部、聯邦調查局(FBI)、國家航空暨太空總署(NASA)等機構提供，內容包括聯邦機關迄今無法解釋是什麼物體的模糊影像以及經過刪節的目擊者訪談。聯邦官員說，8日公布第一批資料後，未來將以滾動方式公布更多檔案。

國防部8日公布的大批UAP檔案裡有標示「據稱的飛碟樣本」照片。（美聯社）
國防部8日公布的大批UAP檔案裡有標示「據稱的飛碟樣本」照片。（美聯社）

解密文件記錄著1969年7月乘坐阿波羅11號(Apollo 11)登陸月球的太空人艾德林(Buzz Aldrin)描述的異常現象。 返回地球一周後，艾德林在技術人員簡報裡說，任務期間發現第一件怪事是，在距離月球大約一天航程或相當接近的地方有個體積頗大的東西，第二個無法解釋的現象則是任務第二晚準備睡覺時，發現太空艙裡有微小閃光，每隔幾分鐘便出現。返回地球途中，艾德林觀察到一個非常亮的光源，「我們暫時推測為雷射」。

公布資料裡包括一張拍攝時間是1999年跨年夜的FBI照片，畫面顯示美國軍機跟不明異常現象同框。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)發表聲明說，國防部與川普步調一致，對於政府掌握不明異常現象的狀況提供空前透明度。

根據2023年目擊者報告繪製的示意圖顯示，一個看似橢圓形的青銅色金屬物體從天空中...
根據2023年目擊者報告繪製的示意圖顯示，一個看似橢圓形的青銅色金屬物體從天空中的明亮光束中顯現，長度約130至195英尺，隨即瞬間消失。(路透)

1969年11月，阿波羅12號(Apollo 12)登月任務也遇到奇怪事件，太空人在月球表面拍到五種不同的「不明現象」照片。國防部公布經過處理的解密影像顯示，月球表面的漆黑天空中有著幾個亮點。

來自NASA的通話逐字稿則記錄著太空人目擊怪異現象的討論，也提及看到的物體可能是冰塊或太空船零件。

2023年9月，某些民眾聲稱在一處測試場看到雪茄形狀的不明物體，FBI的證人訪談紀錄也在解密檔案中。此外還有六名執法部門特別探員2023年在美國西部的兩天期間目睹了異常現象，其中包括「光球發射出其他光球」。

美國印太司令部通報，在日本附近發現一處形似足球的未識別航空現象。(路透)
美國印太司令部通報，在日本附近發現一處形似足球的未識別航空現象。(路透)

川普 白宮 FBI

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