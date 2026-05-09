我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

俄州非裔男探祖母遭背後射殺 開槍警過失殺人罪成

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
非裔男子小凱西·古德森(左)2020年12月去祖母家送餐的時候，遭白人警員傑森·...
非裔男子小凱西·古德森(左)2020年12月去祖母家送餐的時候，遭白人警員傑森·米德(右)從背後連開六槍射殺。米德於7日被判重大過失殺人罪名成立。(美聯社)

俄亥俄州富蘭克林郡(Franklin)前任警員傑森·米德(Jason Meade)由於2020年12月從背後連開六槍射殺非裔男子小凱西·古德森(Casey Goodson Jr.)，於7日被判重大過失殺人(reckless homicide)罪成。

陪審團成員表示，無法就更嚴重的謀殺(murder)罪名達成一致意見。

當時年僅23歲的古德森正要送三明治到哥倫布市(Columbus)的祖母家，遭白人警員米德背部連開五槍、側身一槍。米德辯稱他的行為是正當的，因為他看到這名男子持槍站在一棟房屋門前，並轉身面向他；但其他證人均表示未看到古德森持槍，也沒有任何監視器錄影記錄下槍擊過程。

這是米德第二次因本案以謀殺罪受審；這位前執法人員兩年前第一次因謀殺罪名受審時，因陪審團無法達成一致意見而宣告審判無效；米德這次被定罪，是自2020年佛洛伊德(George Floyd)在明尼蘇達遭槍殺引爆全國抗議以來，第二位因殺害非裔而被定罪的白人警察。

古德森的母親塔馬拉·佩恩(Tamala Payne)表示，有罪判決讓她家人感到釋懷；她此前曾告訴哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)，她相信她的兒子是「被冷血謀殺」。

「我既高興又難過，我的心情五味雜陳，」佩恩告訴當地電視台WBNS，看到米德「被判有罪，仍然讓我感到非常欣慰。」

在第一次審判中，米德作證說，他和古德森駕車擦肩而過時，古德森曾向他揮舞槍枝，之後他便追了上去；而根據古德森的家人和檢方，古德森遇害時，一手拿著一袋賽百味(Subway)三明治，另一手則是拿著鑰匙，正戴著耳機聽音樂。

米德在第二次審判中並沒有出庭作證。

檢方指出，古德森有合法持槍執照，當時他的手槍並不在手中，而是收在他腰帶下的簡易槍套裡；鑑識結果顯示槍機保險仍處於鎖定狀態。

現年47歲的米德於2021年從富蘭克林郡警長辦公室退休，同時還是一名浸信會牧師。

槍擊 俄亥俄州 非裔 佛洛伊德 謀殺罪 重大過失殺人

上一則

寶寶盤、蝦龍糊…新英格蘭中式料理獨特家鄉味 可快遞全美

下一則

密州學童足賽爭執肇2死 18歲槍手認罪

延伸閱讀

槍殺紐約市警 男判115年至終身監禁

槍殺紐約市警 男判115年至終身監禁
槍手在洛杉磯華人聚落掃射 華男訪友路過遭槍殺

槍手在洛杉磯華人聚落掃射 華男訪友路過遭槍殺
白宮記協晚宴槍手首出庭 被控企圖暗殺總統3重罪 最高恐囚終身

白宮記協晚宴槍手首出庭 被控企圖暗殺總統3重罪 最高恐囚終身
鮑爾溫公園市爆槍案 華人夫婦亡 警方疑親人謀殺後自殺

鮑爾溫公園市爆槍案 華人夫婦亡 警方疑親人謀殺後自殺

熱門新聞

網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

2026-05-04 14:31
Chung's的特色之一是其超長營業時間，駐守的大人們圍著桌子打牌，來客人了就停手去幫忙。圖為陳國材家人。(圖片由受訪者提供)

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

2026-05-07 02:29
被召回的三款膳魔師(Thermos)保溫瓶，型號SK3000(左)、SK3020(中)和SK3010(右)。(消費品安全委員會)

瓶塞爆彈致消費者失明 膳魔師召回820萬支保溫瓶

2026-05-01 19:48

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡