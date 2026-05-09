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美墨關係緊張 國務院審查53墨駐美使領館

記者顏伶如／綜合報導
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美墨關係緊張，國務院正在審查墨西哥在美共計53個使領館，國務卿魯比歐可能下令關閉...
美墨關係緊張，國務院正在審查墨西哥在美共計53個使領館，國務卿魯比歐可能下令關閉某些駐點。圖為墨西哥駐華府大使館。(取自Google maps)

美墨兩國因為安全合作、打擊販毒集團暴力問題導致關係緊張，兩名中央情報局(CIA)人員上個月在墨西哥北部參與緝毒行動時殉職。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，一名美國官員7日指出，國務院正在審查墨西哥在美共計53個使領館，國務卿魯比歐可能下令關閉某些駐點。

國務院官員說，審查行動是為了讓美國外交政策更加符合川普政府推動的優先要項。

主管全球公共事務的助理國務卿強生(Dylan Johnson)表示，國務院經常檢視美國外交關係的所有層面，確保符合川普「美國優先」(America First)的外交政策宗旨，促進美國利益。

墨西哥在美國設有規模最大的外國使領館網絡，使領館辦公室為居住在美國的數百萬墨西哥公民提供申辦證照、法律諮詢等服務。

絕大多數墨西哥使領館集中於靠近美墨邊境的州與城市，包括加州、德州、亞利桑納州。

CBS報導，最近幾年，美國下令關閉使領館通常反映與敵對國家緊張升溫，而不是例行外交異動。

2020年，華府與北京交惡之際，川普政府以擔心間諜活動、智慧財產遭竊為由，下令關閉中國駐休士頓領事館。

今年4月間，兩名CIA人員與兩名墨西哥官員為調查可疑製毒實驗室，乘坐車輛在墨西哥偏遠山區出車禍而全數喪生。

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)表示，美方人員是在未獲得墨西哥聯邦政府授權之下在境內擅自行動，公開要求川普政府說明。

美國稍後則指控墨西哥政治高層涉嫌販賣毒品與軍火，針對西納羅亞(Sinaloa)州長羅查莫亞(Ruben Rocha Moya)等墨西哥官員提出引渡請求，使得美墨兩國之間的爭議進一步擴大。

薛恩鮑姆本周表示，墨西哥外交部已向華府提出外交照會，要求美國司法部對羅查莫亞等高層官員的指控提出證據，以供墨西哥檢察總長展開調查。

國務院 魯比歐 墨西哥 使領館 薛恩鮑姆

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