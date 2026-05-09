我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

密州學童足賽爭執肇2死 18歲槍手認罪

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大約100人6日聚集在大湍流市東南小學的操場，以鮮花燭光悼念遭槍殺的15歲少年格...
大約100人6日聚集在大湍流市東南小學的操場，以鮮花燭光悼念遭槍殺的15歲少年格里芬和39歲婦人魯比奧。(美聯社)

密西根州大湍流市(Grand Rapids)一所小學外5日驚傳槍擊，兩人不幸身亡，18歲的槍手馬丁內茲(Rafael Martinez-Lopez)被控兩項一級謀殺罪和五項武器罪，8日過堂時承認犯行後被下令還押，不得保釋。

綜合媒體報導，法庭文件顯示衝突起因是一群孩子在足球場詢問兩名年齡較小的孩子是否要一起踢球，卻被拒絕。其中一名年齡較小的孩子是被告馬丁內茲的弟弟，他跑回家把這件事告訴了馬丁內茲，還說「害怕球場上的一些孩子，認為他們可能有槍」(證詞稱他實際上並沒有看到槍)，隨後馬丁內茲跟著弟弟返回球場，與那群孩子對峙並要求打一架解決。

15歲的格里芬(Jeremiah Griffin-Cuevas)接受單挑，旁觀者影片顯示還未開打前馬丁內茲迅速掏出皮帶下的一把加長彈匣黑色手槍，直接朝格里芬開槍。一旁39歲的莎瓦娜·魯比奧(Savanah Villarreal Rubio)試圖幫助格里芬時，亦遭馬丁內茲射殺。一名9歲男孩後來告訴調查人員，馬丁內茲在射殺魯比奧後把槍口轉向他扣下扳機，但並未擊發。

除了兩項一級謀殺罪，馬丁內茲還被控非法攜帶槍枝且意圖犯罪、在禁槍區攜帶槍枝、隱藏式攜槍及其他與武器相關重罪。他並無前科，如果罪名成立可能被判處終身監禁。法院認為馬丁內茲被指控的兩項最嚴重罪行均足以終身監禁，因此存在潛逃風險，而拒絕他的保釋申請，案件審理期間將繼續羈押；馬丁內茲預定19日再次出庭。

格里芬的母親米德雷德(Mildred Griffin)表示她兒子每周三都參加青年團契、每周日上教堂，「我知道我養的孩子是怎樣的人，他不是個小混混」；她也說格里芬把魯比奧當成自己的阿姨，「她為了救我的兒子犧牲了生命。」家人和朋友在GoFundMe上發起了籌款活動，他們形容魯比奧是位慈愛的母親，育有八個子女，也總是照顧身邊的其他孩子。

槍擊 密西根州

上一則

俄州非裔男探祖母遭背後射殺 開槍警過失殺人罪成

下一則

美墨關係緊張 國務院審查53墨駐美使領館

延伸閱讀

槍殺紐約市警 男判115年至終身監禁

槍殺紐約市警 男判115年至終身監禁
白宮記協晚宴槍手首出庭 被控企圖暗殺總統3重罪 最高恐囚終身

白宮記協晚宴槍手首出庭 被控企圖暗殺總統3重罪 最高恐囚終身
大中央車站持刀傷人案 警方公布開槍制伏畫面

大中央車站持刀傷人案 警方公布開槍制伏畫面
「一邊尖叫 一邊逃命」德州公寓開趴遭槍擊 2死10傷 槍手在逃

「一邊尖叫 一邊逃命」德州公寓開趴遭槍擊 2死10傷 槍手在逃

熱門新聞

網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

2026-05-04 14:31
Chung's的特色之一是其超長營業時間，駐守的大人們圍著桌子打牌，來客人了就停手去幫忙。圖為陳國材家人。(圖片由受訪者提供)

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

2026-05-07 02:29
被召回的三款膳魔師(Thermos)保溫瓶，型號SK3000(左)、SK3020(中)和SK3010(右)。(消費品安全委員會)

瓶塞爆彈致消費者失明 膳魔師召回820萬支保溫瓶

2026-05-01 19:48

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡