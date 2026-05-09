密州學童足賽爭執肇2死 18歲槍手認罪

大約100人6日聚集在大湍流市東南小學的操場，以鮮花燭光悼念遭槍殺的15歲少年格里芬和39歲婦人魯比奧。(美聯社)

密西根州 大湍流市(Grand Rapids)一所小學外5日驚傳槍擊 ，兩人不幸身亡，18歲的槍手馬丁內茲(Rafael Martinez-Lopez)被控兩項一級謀殺罪和五項武器罪，8日過堂時承認犯行後被下令還押，不得保釋。

綜合媒體報導，法庭文件顯示衝突起因是一群孩子在足球場詢問兩名年齡較小的孩子是否要一起踢球，卻被拒絕。其中一名年齡較小的孩子是被告馬丁內茲的弟弟，他跑回家把這件事告訴了馬丁內茲，還說「害怕球場上的一些孩子，認為他們可能有槍」(證詞稱他實際上並沒有看到槍)，隨後馬丁內茲跟著弟弟返回球場，與那群孩子對峙並要求打一架解決。

15歲的格里芬(Jeremiah Griffin-Cuevas)接受單挑，旁觀者影片顯示還未開打前馬丁內茲迅速掏出皮帶下的一把加長彈匣黑色手槍，直接朝格里芬開槍。一旁39歲的莎瓦娜·魯比奧(Savanah Villarreal Rubio)試圖幫助格里芬時，亦遭馬丁內茲射殺。一名9歲男孩後來告訴調查人員，馬丁內茲在射殺魯比奧後把槍口轉向他扣下扳機，但並未擊發。

除了兩項一級謀殺罪，馬丁內茲還被控非法攜帶槍枝且意圖犯罪、在禁槍區攜帶槍枝、隱藏式攜槍及其他與武器相關重罪。他並無前科，如果罪名成立可能被判處終身監禁。法院認為馬丁內茲被指控的兩項最嚴重罪行均足以終身監禁，因此存在潛逃風險，而拒絕他的保釋申請，案件審理期間將繼續羈押；馬丁內茲預定19日再次出庭。

格里芬的母親米德雷德(Mildred Griffin)表示她兒子每周三都參加青年團契、每周日上教堂，「我知道我養的孩子是怎樣的人，他不是個小混混」；她也說格里芬把魯比奧當成自己的阿姨，「她為了救我的兒子犧牲了生命。」家人和朋友在GoFundMe上發起了籌款活動，他們形容魯比奧是位慈愛的母親，育有八個子女，也總是照顧身邊的其他孩子。