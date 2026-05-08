漢他病毒郵輪 5州監控下船遊客 均未出現任何症狀

美國五個州正在監控從「宏迪亞斯號」下船的多名旅客。（美聯社）

世界衛生組織（WHO ）7日表示，目前至少有12國正在監測在漢他病毒（hantavirus）病例確診前，從荷蘭郵輪「宏迪亞斯號」（MV Hondius）下船的人士。這些國家包括加拿大、丹麥 、德國、荷蘭、紐西蘭、聖克里斯多福及尼維斯、新加坡、瑞典、瑞士、土耳其、英國和美國。其中，美國有五個州正在監測從該郵輪下船的至少6名乘客。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國各州衛生部門指稱，喬治亞州和德州 各有兩名下船乘客，維吉尼亞州和亞利桑納州各有一名下船乘客，加州有多名下船乘客，具體人數不詳。各州表示，這些乘客目前均未出現任何疾病症狀，當局正持續監測中。

「宏迪亞斯號」郵輪乘客迄今已有三人死亡，至少七人感染。死者包括一對荷蘭夫婦和一名德國女子；這對荷蘭夫婦中的丈夫4月11日在郵輪上去世。

郵輪營運商「海闊遠征」(Oceanwide Expeditions)7日證實，4月24日有30名乘客在南大西洋聖赫勒拿島（Saint Helena）下船後，自行返國。下船的30人中包括在郵輪上死亡的荷蘭男子的妻子；4月25日她從聖赫勒拿島飛往南非航班上健康狀況惡化，隨後短暫登上一架荷蘭皇家航空（KLM）客機。這名荷蘭女子未能獲准返國，次日在南非去世。

一名在船上出現症狀的英國男子4月27日被撤往南非住院治療，5月4日此人確診感染漢他病毒。南非當局6日表示，荷蘭女子和住院男子體內發現的漢他病毒株，均為安地斯病毒株（Andes strain）。

安地斯株主要分布於阿根廷和智利，與其他透過直接接觸囓齒動物後傳播的漢他病毒株不同。安地斯病毒株可以透過人與人接觸傳播，死亡率高達40%；病毒潛伏期最長8周。衛生專家表示，疾病大規模爆發風險仍然很低。

目前仍有超過140名乘客與船員留在「宏迪亞斯號」上，該船正駛往西班牙的加納利群島（Canary Islands）的田尼利夫島（Tenerife）。