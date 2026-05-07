CNN創辦人特納87歲辭世 川普：廣播史偉人

CNN創辦人特納以87歲高齡過世，結束一個媒體傳奇的時代。（美聯社）

特納企業(Turner Enterprises)發布新聞稿，有線電視新聞網(CNN)創辦人特納(Ted Turner)6日過世，家人隨侍在側，享壽87歲，至於死因則未公布。特納身後留下5名兒女、14名孫子孫女以及兩名曾孫。透納的一生不能用單一角色定義，除了身為媒體大亨，他也是慈善家、保育人士，還是贏得知名賽事的帆船手以及勇奪世界大賽冠軍獎盃的棒球隊老闆。

媒體大亨一代傳奇 是慈善保育家 也是帆船手

羅勃特‧愛德華‧特納三世(Robert Edward Turner III)1938年11月19日出生於辛辛那提，9歲時全家搬到喬治亞州 沙瓦納(Savannah)。

2018年，特納屆滿80歲前一個月宣布患有腦部漸進疾病「路易氏體失智症」(Lewy body dementia)。2025年初，特納因輕微肺炎住院，隨後轉往康復中心療養。

特納24歲展開媒體生涯，在父親自殺之後接手廣告看板公司特納戶外廣告(Turner Outdoor Advertising)。他不滿足於幫人推銷商品，後來收購多家廣播電台，1970年進軍電視產業，收購經營困難的亞特蘭大 地方電視台17頻道(Channel 17)。

1976年，17頻道訊號發射到衛星，成為有線電視第一個超級頻道(superstation)，訂戶遍布全國。

特納買下亞特蘭大勇士隊(Atlanta Braves)，後來又買下亞特蘭大老鷹隊(Atlanta Hawks)，一方面是為了保持長期電視轉播權，一方面則覺得有趣。

開創全球24小時新聞先鋒

1980年6月1日，全球第一個24小時新聞頻道CNN開播，成為新聞界的創舉；後來又陸續增加非新聞類有線頻道，包括特納電視網(TNT)、特納經典電影頻道(TCM)、卡通頻道(Cartoon Network)等。

全美大地主 時代風雲人物

特納1991年與知名女星珍芳達(Jane Fonda)結婚，不久後獲時代雜誌(TIME)選為年度風雲人物。

媒體帝國創造的財富，讓他成為美國最大的地主之一，後來致力於保護自然棲息地、拯救瀕危物種及減少核武。疾病導致行動緩慢，加上早就淡出電視業務，特納晚年專注慈善事業，累計捐款10億給聯合國慈善機構。他擁有超過200萬英畝土地，土地上有全國數量最多的野牛群。

1996年，特納把透納廣播公司(Turner Broadcasting System)賣給時代華納(Time Warner)時，當年父親身故後接手的廣告看板公司，已經發展成全球企業集團，旗下擁有七個有線電視頻道、三支職業體育隊伍與兩家電影工作室。

在傳出特納逝世的消息後，川普 總統在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文悼念。

川普寫道：「（他是）廣播史上的偉人之一，也是我的朋友。每當我需要他的時候，他總會出現，總是願意為公益事業奮鬥！」

前妻珍芳達：他像浪漫海盜

珍芳達也在Instagram發文表示，「他闖入了我的生命，是個英俊非凡、極度浪漫、帶著冒險精神的海盜般人物，而我從此再也不一樣了。」

特納(右)曾與知名女星珍芳達(左)有過一段婚姻。圖為2013年合影。(美聯社)