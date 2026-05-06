遲未批准風味電子菸上市 川普憂流失年輕選票責問 FDA局長放行

聯邦食品與藥物管理局局長馬卡里，被傳最近有些政策與白宮不合調。(美聯社)

知情人士透露，川普總統對於食品與藥物管理局(FDA)局長馬卡里(Marty Makary)遲遲不批准年輕人喜愛的風味電子菸感到不滿，上周末責怪馬卡里，要求加快腳步。結果食藥局5日就批准風味電子菸上市。

華爾街日報報導，川普上周末在佛羅里達州 停留期間以及4日在白宮 時都與顧問談話，針對馬卡里、以及風味電子菸對「讓美國再次偉大」(MAGA)年輕選民的重要性徵求意見。

顧問們說，馬卡里阻礙電子菸政策，並提到這位局長是政府的大難題。馬卡里先前不配合白宮，拒絕批准洛杉磯 製造商Glas生產的薄荷醇、芒果和藍莓風味電子菸。

知情人士稱，馬卡里和川普討論了對風味電子菸的態度。據悉，馬卡里先前基於公共衛生考量，傾向於不批准水果等可能吸引兒童的風味電子菸。但是食藥局5日宣布，授權Glas推出這些風味電子菸，並強調Glas裝置為防止青少年使用所設計的功能。

川普在2024年總統競選期間承諾拯救電子菸，與第一任期內的做法完全相反。第一任期間，由於2020年青少年電子菸用量大增，川普嚴打風味電子菸，甚至簽法案，將購買菸草製品的年齡門檻從18歲上調到21歲。

包括拜登政府時期的近幾年裡，FDA一直拒絕批准風味電子菸，僅批准菸草和薄荷醇風味電子菸。

馬卡里近來與上司關係緊張。他先是拒絕批准罕見疾病藥物而不斷受抨擊，但他辯稱，假如藥物有效，就會獲得批准。此外，他也深受人事安排困擾，白宮去年解雇並重新聘用同一名疫苗主管，該主管上月底離職，最近幾周馬卡里試圖聘請自己屬意的人選擔任疫苗主管，卻遭白宮和高級衛生官員否決。

馬卡里2月否決科學團隊建議，拒絕批准Glas品牌風味電子菸，電子菸迷指責他批准進度緩慢。他也因未依承諾進行墮胎藥安全性研究而面對反墮胎團體壓力，非營利反墮胎政治行動組織Susan B. Anthony Pro-Life America主席丹內費爾瑟(Marjorie Dannenfelser)再次呼籲解雇馬卡里。