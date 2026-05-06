麻州知名創校155年女校 史密斯學院招跨性別學生 教育部啟動調查

創立於1871年的麻州女子學校史密斯學院是知名私立文理學院。(路透)

創立於1871年的麻州 女子學校史密斯學院(Smith College)是知名私立文理學院，2015年開始招收跨性別 女生，教育部 民權司4日宣布啟動調查，事由是史密斯學院涉嫌違反1972年「教育法修正案」第9條(Title IX)禁止接受聯邦經費的教育機構性別歧視規定。美聯社分析，這是川普政府限縮跨性別人士權利的最新動作。

教育部的調查行動源於保守派維權組織「捍衛教育」(Defending Education)2025年6月向民權司提交的檢舉。川普政府指出，「教育法修正案」第9條禁止跨性別女子參加女子體育賽事，多州已經遭到起訴，多個未遵守規定的學校則面臨調查。

「捍衛教育」組織在聲明中說，反對存在於幼稚園到高中12年級(K-12)學校以及高等教育機構的性別歧視。

華盛頓郵報分析，教育部的調查行動可能成為長年法律角力的開端，女子學院如果招收出生時是男性但後來自我認同是女性的跨性別學生，今後恐將與政府陷入纏訟。

以純女子學校為創立宗旨的史密斯學院，招生政策在2013年引起關注。當時一名跨性別高中12年級學生由於性別認同與助學金申請表填寫不符，被史密斯學院拒絕錄取。

如今史密斯學院官方網站內容寫道：「任何自我認同為女性的申請者，包括順性別女性、跨性別女性及非二元性別女性，皆符合申請資格。」

根據「女子學院聯盟」(Women's College Coalition)統計，全美的女子學院數量已從200多所減至202年秋季的30所。

教育部新聞稿指出，教育法修正案」第9條包含一項允許學院維持純男校或純女校的例外條款，但僅適用於「生理性別差異」，而不是「主觀的性別認同」。

教育部表示，調查內容包括史密斯學院允許跨性別女生進入女性專用空間，包括宿舍、洗手間、更衣室與體育隊伍等。