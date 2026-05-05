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馬斯克買推特涉違規 150萬元罰款創SEC同類案新高

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根據協議，馬斯克名下信託將支付150萬美元罰款，這項協議提交華盛頓聯邦法院，仍待...
根據協議，馬斯克名下信託將支付150萬美元罰款，這項協議提交華盛頓聯邦法院，仍待法官批准。(路透)

科技大亨馬斯克今天同意支付150萬美元，以終結美國證券管理委員會（SEC）所提民事訴訟，對方指控他2022年延遲申報對推特（Twitter，現稱X）的持股。

綜合路透社和法新社報導，知情人士表示，馬斯克（Elon Musk）這次的民事罰款金額創美國證管會史上同類違規案件新高。

紐約一名律師事務所合夥人則認為，對於「這個地球上最有錢的人來說只是一筆小數目」，但可能具有殺雞儆猴的效果，「這向市場傳達一個訊息，即規範適用於所有人，即使是馬斯克也不例外」。

根據協議，馬斯克名下信託將支付150萬美元罰款，這項協議提交華盛頓聯邦法院，仍待法官批准。

本案起因於馬斯克在2022年以440億美元收購推特前不斷增持股份，卻未依規定及時通知主管機關。根據證管會規定，投資人若持股超過5%必須在10天內申報。

證管會指控馬斯克延遲11天才申報，得以持續以低價買入股份，估計因此為自己省下約1.5億美元，其他在不知情情況下賣出股票的股東則因此蒙受損失。

馬斯克名下信託僅同意支付150萬美元罰款，並承諾不再違反同一規定，但未承認馬斯克有任何過錯。

馬斯克律師史派洛（Alex Spiro）將這個結果形容為一種「平反」，稱他的當事人「已完全擺脫推特收購案中報表遲交相關所有問題」。

史派洛強調，信託機構因一份文件遲交而同意支付小額罰款，與美國政府達成的協議並非和解，「因為他沒有做錯任何事」。

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