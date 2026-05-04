網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

「精神航空公司」（Spirit Airlines）2日熄燈，宣布「立即開始有序結束營運」，TikTok網紅彼得森（Hunter Peterson）在網路發起群眾合資買下精神航空的號召，沒想到相關網站爆紅，短短幾日就收到超過百萬元的捐款，最新金額高達1.32億元，把網紅嚇得不知所措，公開徵求有航空經驗的律師協助；專家說收購精神航空和一般轉讓不同，後續相關事宜要耗費數年和數千萬元，彼得森無法擅自使用現有許可證。

Moneywise報導，彼得森是一名配音員，曾為多款電玩配音，如「薩爾達無雙封印戰記」（Hyrule Warriors: Age of Imprisonment）和「崩壞：星穹鐵道」（Honkai: Star Rail），先前因紀錄自己連續24小時搭乘精神航空班機的影片而走紅。

彼得森在精神航空宣布結束營運後，在TikTok影片提出「如果我們全部出資購買精神航空的話會如何？」的構想，並在TikTok影片被大量轉傳後於2日架設「來買精神航空」網站。

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▲ 影片來源：TikTok＠hbpvo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

彼得森在影片中說，他想到一個絕妙主意，美國有超過2.5億位18歲以上的成年人，只要號召其中兩成的人，每個人拿出精神航空平均票價的錢，約30至40元，可能就可以買下精神航空，讓精神航空變成由人民所有的國有航空；影片目前已累積超過560萬次瀏覽。

沒想到彼得森的影片爆紅，「let's buy spirit com」這個關鍵字登上Google熱門搜尋，連帶吸引數萬人湧進網站認捐（pledge），金額超過百萬，網站在3日的下午還因為流量爆增而癱瘓。彼得森3日在Instagram影片中說他看到網站顯示有4817位創始贊助人、認捐金額為231萬4752元，平均每人認捐481元時真的嚇瘋了，沒想到自己最初只是開個玩笑，最後卻失控了。目前認捐人數仍在增加，已經累積超過14萬7千人，金額高達1.32億元，網站並設定最低認捐金額為45元，這相當於一張精神航空的機票價格。

▲ 影片來源：Instagram＠hitherehunter（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

彼得森在網站無法運作時改在自己的Instagram帳號上宣傳，並開啟新帳號「@SpiritAir2.0」，還要網友來標註自己所認識的人中最有錢的人，他還在另一支影片中問網友「我們真的要這麼做嗎？」

彼得森在首支影片中開玩笑地說他要為此次募款開設Venmo帳戶，但他隨後又說他不會收任何金錢，也不會使用Venmo，先前說的只是開玩笑。

彼得森說，他需要和自己的律師討論，他也說出自己的規劃，也就是無論認捐金額是多少，每位贊助人都有一票表決權，出資金額則決定利潤分紅比例，他認為這樣既公平又可行，並說他不想接受外部資金來收購精神航空，但又承認活動需要外部投資者，希望掌控權仍在民眾手中。

彼得森還向網友解釋他希望自己未來在新航空公司中的角色，他說他是未來精神航空潛在的執行長，他真心想代表人民經營這間公司，但不希望擁有這間公司，若收購成真，他希望聘用有航空經驗者，並鼓勵符合條件者私訊他，他也公開尋求有航空經驗的律師協助。

有社群平台帳號轉發彼得森的募款活動，引來不少網友質疑捐款的流向；一名網友表示，等不及要看這件事最終會變得多糟，一個人手握大批民眾捐的數百萬元，「會發生什麼事呢？」彼得森則直接回覆，表示他一毛都沒拿，那些捐款是無約束力的認捐。

彼得森說，除了公眾募資，未來任何創投或私募股權投資者都不會有投票表決權，表決權保留給民眾。

雖然彼得森的網站已經募到高額認捐，但若要買下精神航空還需要更多資金。今年2月，由路易斯安那州商人米勒（John Miller）領頭的投資團體NewP3提議以10 億元的私人資本收購精神航空多數股權，希望將其總部遷至紐奧良，但計畫最終沒有實現。

除了高額資金，航空分析師表示，新的精神航空營運者還需要取得聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）核發的航空營運許可證（Air Operator's Certificate），過程可能需耗時數年及數千萬元，精神航空在未經監管機構和債權人同意的情況下，無法將目前持有的許可證直接轉讓。

彼得森說，他目前不會接受任何形式和任何媒體的訪問，除非等到他和律師談過及有行動計畫，因此對於Moneywise的詢問，他並未回應。