川普家族加密貨幣公司反告毀謗 孫宇晨：公關噱頭

川普家族的加密貨幣公司「世界自由金融」4日反過頭來告孫宇晨誹謗。(路透)

中國加密貨幣 大亨孫宇晨(Justin Sun) 4月下旬控告川普 家族的加密貨幣公司「世界自由金融」(World Liberty Financial)，聲稱因為他拒絕追加投資而被凍結數位代幣帳戶。該公司4日反過頭來告孫宇晨誹謗，雙方持續不斷的法律與社群媒體 之爭進一步升級。

針對孫宇晨帳戶被凍結的指控，World Liberty Financial先前已公開否認，4 日更在佛羅里達州法院提起訴訟，指控孫宇晨對該公司不惜一切代價發起「焦土式施壓手段」(scorched-earth pressure campaign)，利用在業內資金和影響力、雇用網紅並部署虛假社群媒體「機器人帳戶」散佈謊言，其行為經精心策劃，目的是要徹底摧毀該公司。

World Liberty Financial指稱，得知孫宇晨涉嫌不當行為後，該公司便凍結孫宇晨資產以保護該公司和用戶；孫宇晨的不當行為包括涉嫌做空$WLFI代幣、代表未披露的第三方進行$WLFI代幣代購。 $WLFI是World Liberty Financial公司的旗艦數位資產。

被反控告後，孫宇晨在社群媒體上稱該訴訟只是毫無根據的公關噱頭，期待在法庭上贏得官司。

World Liberty Financial聯合創辦人、川普長子小川普(Donald Trump Jr.)4日在X平台轉發該公司官方帳號所發布的貼文，詳列訴訟裡的各項指控，並敦促粉絲們閱讀完整貼文以了解真相。

這兩起對立訴訟反映出World Liberty Financial和孫宇晨曾經充滿活力而且互惠互利的關係已告破裂；孫宇晨此前在該公司投入超過 4500 萬元，並向川普總統表情包代幣 $TRUMP 投入數百萬元。

今年稍早，孫宇晨同意針對拜登時代美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, SEC) 提起的民事欺詐訴訟支付 1000 萬元和解，批評人士認為，這麼做對孫宇晨有利。