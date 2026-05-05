范斯車隊剛經過…白宮附近男子與特勤交火遭擊中 一度封鎖

白宮附近4日發生槍案後，特勤局的制服探員持槍駐守華盛頓紀念碑附近。(美聯社)

特勤局表示，一名男子4日被便衣警員與特勤人員發現在白宮 附近攜帶槍枝，於華盛頓紀念碑附近向執法人員開火後，遭到警方開槍擊 中。

特勤局副局長昆恩(Matt Quinn)表示，便衣探員於下午約3時30分在白宮園區附近發現該名男子，並從他身上看出疑似攜帶武器的痕跡。探員短暫跟蹤後，立即通知執勤的制服探員。

當特勤局的制服探員接近時，這名身分不明的男子試圖逃跑。昆恩表示，該男子向制服探員開槍，警員隨即還擊。

這名涉嫌開槍的男子已被送往當地醫院。昆恩表示，他目前沒有該嫌犯傷勢的相關資訊。就在槍案不久前，副總統范斯的車隊才經過該處。

昆恩還說，緊急人員也將一名中彈但傷勢不嚴重的未成年人送往醫院。他表示，無法確定這名同樣被送醫的旁觀者是否是被嫌犯的子彈擊中。「這部分將由醫生判定，」他說，不過也指出「調查人員認為他是被嫌犯擊中的。」

特勤局呼籲民眾避開該區域，因為緊急救援人員正在白宮不遠處處理這起槍擊事件，當時總統川普正在白宮舉行一場「全國小企業周」活動。

當局調查事件期間，白宮一度進入封鎖狀態。特勤局將在外的記者引導進簡報室，而川普則在未受干擾的情況下繼續進行活動。

這起事件引發大批警方出動，就在一周多前，一名槍手試圖攜帶槍枝與刀具闖入白宮記者年度協會晚宴。該事件中，艾倫(Cole Allen)已被起訴；一名特勤人員在事件中中槍，但因身穿防彈衣，傷勢並不嚴重。

昆恩表示，目前尚不清楚4日的事件是否與針對川普總統有關。「我不會對此做出猜測，」昆恩說，「這是否是針對總統的行動，我目前不知道，但我們會查明。」

21歲的納夫(Ryan Naef)與他47歲的母親阿曼達・納夫(Amanda Naef)從佛蒙特州來訪，當時在白宮附近拍照，並看到范斯的車隊經過。

接著傳來五到六聲槍響，納夫說：「現場所有警員、所有車輛都朝那個方向飛速趕去，」他說，「我們當時真的的完全搞不清楚發生何事。」