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重畫國會選區 阿州田州研議闖關 佛州重畫定案

編譯盧炯燊／綜合報導
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阿拉巴馬州議會4日開會討論重畫選區。圖為居民威廉斯在議會外舉牌抗議。(美聯社)
阿拉巴馬州議會4日開會討論重畫選區。圖為居民威廉斯在議會外舉牌抗議。(美聯社)

國會眾院目前由共和黨以微弱多數掌控，兩黨都力圖藉國會重畫選區，在11月期中選舉增加席次勝算，最高法院上周推翻路易斯安納州第二個非裔占多數選區而必須重畫，無疑給紅州打下強心針，引發新一輪重畫選區動作。

綜合美聯社、紐約郵報報導，路州在最高法院裁決後，州議會馬上開會研究如何重畫選區，阿拉巴馬及田納西亦分別於4日及5日召開特別立法會議，討論如何重畫選區。

此前聯邦法官下令阿拉巴馬維持原來選區畫分直至2030年，其中一個是黑人選民為主。州長艾維(Kay Ivey) 4日召開州議會特別會議商討應對方案，期望最高法院也准許重畫選區。

田州共和黨籍州長比爾·李伊(Bill Lee)也宣布議會5日召開特別會議，以拆分該州唯一由民主黨人把持的眾議院選區，該選區以黑人占多數的孟菲斯市為中心。

總統川普3 日鼓勵更多州加入重畫選區行列，他在社群媒體上發文聲稱，共和黨人或會在眾議院多贏20個席位。

不過民權活動人士則透過集會、抗議以及訴訟來反對重畫選區方案。

國會選區本來是每十年按照人口普查重畫一次，以反映人口變化，然而去年德州重畫選區以增加共和黨勝算後打響了第一槍，加州民主黨人隨即依樣葫蘆，之後多個州也紛紛效法。

加州、猶他、維州，以及德州、密蘇里、俄亥俄及北卡州已通過重畫方案。佛州也於4日成為第8個在期中選舉前通過新選區的州。

州長德桑提斯(Ron DeSantis) 當天簽署新的國會選區畫分圖，同時在社交媒體上發布了一條慶祝勝利的帖子，寫道「已簽署、已蓋章、已交付」。

目前共和黨人認為可以通過 5 個州的新國會選區獲得多達13個席位，而民主黨人則認為他們可以通過 3 個州的新選區獲得最多10個席位。

由於路易斯安納、阿拉巴馬及田納西有機會重畫選區，有可能增加共和黨的議席。

佛州 紅州 路易斯安納州

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