華裔作家李翊雲獲普立茲獎 紐時揭川普政府施政獲3獎

華裔作家李翊雲的回憶錄「自然萬物只是生長」榮獲普立茲獎。圖為李翊雲今年4月出席時代雜誌活動。(美聯社)

美國新聞界視為最高榮譽的「普立茲獎」(Pulitzer Prize)，2025年度得獎名單4日公布。華裔 作家李翊雲的回憶錄「自然萬物只是生長」(Things in Nature Merely Grow)在回憶錄-自傳類別獲獎。作為得獎常客的美聯社、路透、紐約時報 及華盛頓郵報 等，再捧多個獎項，多份地方報刊也獲得殊榮。

綜合美聯社等報導，李翊雲的長子與次子在七年內先後臥軌輕生，次子前年2月過世三個月後，李翊雲開始提筆撰寫「自然萬物只是生長」，反思兩個兒子及他們的生與死如何交織。

李翊雲1972年生於北京，目前在普林斯頓大學任教。她透過撰寫回憶錄「自然萬物只是生長」，試圖理解她分別在16歲和19歲自殺的兩個兒子。

紐約時報去年5月專訪李翊雲，指她透過書寫「進行直接而無情的反思；她面對的不僅是失去孩子，還有語言的侷限。但李翊雲知道，只有文字才能將她的思想與現實連結。關於她的失去，她能說出最接近的語言是：她活在一個沒有光亮可以穿透的黑暗深淵」。

華盛頓郵報深入報導總統川普重組聯邦官僚體系，拿下「公共服務獎」。評審委員稱讚相關報導，詳盡描繪了川普政府大幅削減預算對美國民眾造成的深遠影響。 華盛頓郵報深入報導總統川普重組聯邦官僚體系，拿下普立茲「公共服務獎」。(美聯社)

美聯社則揭露美國政府允許企業向中國出售監控技術，獲得「國際報導獎」。評委指出，美聯這項歷時3 年、查閱數千頁文件及做了無數次採訪，揭發美國公司如何幫助中國政府建立了監控和監管公民的系統。

通常由矽谷製造出來的監控技術，在美國政府的默許下銷售各國，藉以監控公民的活動。

路透則以美國國內的報導而獲兩個獎項，分別揭露川普如何利用聯邦政府及其支持者的影響力來擴大總統權力，並試圖懲罰反對他的人。另外一篇有關社群媒體巨頭Meta的報導，榮獲新設立的「專題報導獎」。

紐約時報則獲得三個獎項，其中揭露川普如何利用權力為家族與盟友牟利，包括其盟友與海灣王室的利益往來獲得「調查報導獎」；另外也以加薩戰爭饑荒及破壞的震撼影像獲得「突發新聞攝影獎」。

地方報刊方面，邁阿密先驅報(Miami Herald)記者布朗(Julie K. Brown) ，長期追蹤淫魔艾普斯坦案獲得特別表彰。明尼蘇達星論壇報(Minnesota Star Tribune)去年報導明尼亞波利斯天主教學校槍擊案獲得「突發新聞獎」。