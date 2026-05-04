紐時揭漢他病毒預防關鍵「清理鼠糞1動作恐吸入病原」

世界衛生組織3日證實，目前停泊在維德角的郵輪「宏迪亞斯號」疑似爆發漢他病毒疫情，已有3人死亡及3人出現症狀。圖為宏迪亞斯號去年5月17日在荷蘭夫利辛亨市靠岸。（路透）

台灣雙北近期鼠患嚴重，一艘大西洋郵輪3日驚傳漢他病毒疫情 ，引發社會關注。紐約時報 3日報導，漢他病毒主要由鼠類等齧齒動物傳播，感染初期症狀類似流感 ，但後續可能惡化為呼吸困難，甚至肺部或心臟衰竭。專家提醒，漢他病毒目前沒有專門治療方法，清理鼠糞時也不應使用吸塵器或掃帚，以免揚起含病毒的微粒。

世界衛生組織3日證實，目前停泊非洲西岸島國維德角的大西洋郵輪「宏迪亞斯號」（MV Hondius）疑似爆發漢他病毒疫情，已有3人死亡及3人出現症狀。目前6名個案中已有1例確診。

漢他病毒是一類由齧齒動物攜帶的病毒，主要透過吸入乾燥鼠糞、尿液或巢材中的汙染微粒感染人類。多數漢他病毒不會人傳人，目前有紀錄可在人與人之間傳播的，僅南美洲的安地斯病毒（Andes virus）。

約翰霍普金斯大學病毒學專家德賓克（Kari Moore Debbink）指出，漢他病毒並非郵輪上常見的傳染病，郵輪更常見的是諾羅病毒。

感染漢他病毒後1至8周可能出現發燒、痠痛等類似流感症狀，之後可能惡化為呼吸困難，甚至肺部或心臟衰竭。

約翰霍普金斯大學教授克萊恩（Sabra Klein）指出，漢他病毒目前並沒有特殊治療方法，僅可利用抗病毒藥物緩解症狀，因此預防措施至關重要。

紐時報導建議，如果住在已知有帶漢他病毒齧齒動物出沒的地區，應用濕紙巾清理牠們的排泄物。不要使用吸塵器或掃帚，因為這樣會把排泄物中的病毒微粒揚到空氣中。

在通風良好的環境中，應配戴手套與密合的N95口罩。

新墨西哥州衛生部（New Mexico Department of Health）獸醫師菲普斯（Erin Phipps）表示，應先以漂白水溶液或商用消毒劑噴灑該區域，靜置5分鐘，之後再用紙巾清理，並將紙巾丟入可緊密密封的垃圾桶中。

在加護病房中治療漢他病毒，可能包括插管與氧氣治療、補充體液，以及使用維持血壓的藥物。有時也會使用抗病毒藥物。