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耗資110萬為私宅保全升級？官員民代加強維安誰埋單

編譯廖振堯／綜合報導
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政治暴力事件頻傳，各級民選官員紛紛加強人身保護和維安措施，但費用由誰負擔引發爭議...
政治暴力事件頻傳，各級民選官員紛紛加強人身保護和維安措施，但費用由誰負擔引發爭議。(美聯社)

上周末白宮記者協會年度晚宴發生槍擊事件前，一系列政治威脅甚至是暴力事件就已經讓各級民選官員感到不安，從州長、市長到鎮議員都在尋求人身保護，進而引發疑問：哪些官員最需要維安措施，以及費用由誰負擔？

華盛頓郵報報導，去年一名男子向賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)官邸投擲燃燒彈；去年6月明尼蘇達州眾議員霍爾曼(Melissa Hortman)及其丈夫在家中遭槍擊身亡，另一名州參議員霍夫曼(John Hoffman)及其妻子則受傷倖存。上個月印第安納波利斯市市議員吉布森(Ron Gibson)的住所也遭槍擊。

賓州州立大學研究恐怖主義、政治暴力、暴力極端主義的教授皮亞扎(James A. Piazza)表示在各級政府中，實際上最受威脅的是地方官員，他們處於政策與行動的第一線。普林斯頓大學去年12月一項調查顯示地方官員更加擔憂安全問題，近75%公職人員正再三考慮是否參與某些政治或公民活動，或是否追求升官。這與紐約大學布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)2024年的一份報告吻合，該報告指出近九成的地方官員表示曾受侮辱、騷擾、威脅或攻擊。

在現實層面，額外維安的成本引來爭議。明州議員提案設立一個新的安全部門，霍夫曼便是支持者之一，他在最近一次聽證會上表示槍擊後他仍持續收到威脅。一些明州共和黨人表達反對，稱其中要求增加32名安全人員可能每年花費納稅人約1300萬元。

賓州警方最近耗資110萬元為夏皮羅位於費城郊區的私人住宅升級保全設施，而夏皮羅在今年州長競選中的潛在對手、財政廳長加瑞提(Stacy Garrity)卻拒絕授權支付這筆錢，稱州法律不允許報銷個人住宅改建。

巴爾的摩市長史考特(Brandon Scott)則因購置一輛價值16萬3000元的新款休旅車而受到批評，政治對手和一些媒體表示這遠遠超過了其他市長公務用車的支出；史考特的發言人聲明稱市長座車需要符合警方行動，且須配備保全和通訊功能，例如應急車燈、警報器、廣播器等。

明尼蘇達州 槍擊 賓州

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