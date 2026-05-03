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美建材與木製品大廠賣中國走私夾板認罪 願付640萬元罰款

記者顏伶如／即時報導
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美國建材與木製品大廠博伊斯凱斯凱德公司(Boise Cascade)涉嫌販賣從中...
美國建材與木製品大廠博伊斯凱斯凱德公司(Boise Cascade)涉嫌販賣從中國走私到佛羅里達州的夾板(plywood，又稱膠合板)而遭聯邦重罪起訴；圖為房屋建築工人。（路透）

美國建材與木製品大廠博伊斯凱斯凱德公司(Boise Cascade)涉嫌販賣從中國走私到佛羅里達州的夾板(plywood，又稱膠合板)而遭聯邦重罪起訴之後，27日認罪並同意支付640萬元罰款。罰款金額等於是在建築市場出售中國走私貨獲利的兩倍。

博伊斯凱斯凱德公司起源於林業產品龍頭惠好(Weyerhaeuser)，曾擁有OfficeMax零售連鎖店，是北美規模最大的木製品製造商之一，也是建築材料批發商。博伊斯凱斯凱德公司觸犯旨在保護野生動物、立法126年歷史的「雷斯法案」(Lacey Act)而遭起訴。「雷斯法案」在本世紀裡被用來打擊非法木材進口。

根據法院紀錄，檢察官對博伊斯凱斯凱德公司的調查源於司法部對「地平線夾板公司」(Horizon Plywood)及負責人諾爾‧金塔納(Noel Quintana)、凱西‧金塔納(Kelsy Quintana)夫妻的起訴。金塔納夫妻2023年認罪，坦承走私數百個貨櫃的中國夾板到佛州南部建築市場販賣，逃避數千萬元關稅。

川普總統第一任內在2017年對中國硬木夾板開徵206%的反補貼稅與反傾銷稅。

博伊斯凱斯凱德公司律師布雷斯林(Eric Breslin)表示，公司因為向「地平線夾板公司」買木材而被政府盯上，公司為此深感遺憾。

雖然博伊斯凱斯凱德公司不是製造商或進口商，但聯邦檢察官指出，「地平線夾板公司」售價比其他競爭對手便宜許多，博伊斯凱斯凱德公司對於貨物肯定是走私品心知肚明。

華爾街日報分析，這場延續多年的夾板走私案件，凸顯了進口商如何千方百計規避關稅，即使看起來並不起眼的4呎乘9呎樺木夾板也一樣，而且躲避關稅的違法行為竟能創造豐厚利潤。這起案件同時證明供鏈中每個環節的企業都面臨風險，必須確保銷售產品符合川普貿易戰裡頻頻更動的進口徵稅規定。

司法部環境與自然資源司首席副助理部長古斯塔夫森(Adam Gustafson)說，博伊斯凱斯凱德公司可能知情，也可能對於購買非法進口夾板故意視若無睹。

佛州 司法部 佛羅里達州

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