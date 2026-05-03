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聯合航空乘客攻擊空服員 企圖闖進駕駛艙 遭制伏後送警

編譯彭馨儀／即時報導
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聯合航空2日晚間從多明尼加共和國飛往新澤西州紐瓦克的1837航班，傳出一名乘客襲...
聯合航空2日晚間從多明尼加共和國飛往新澤西州紐瓦克的1837航班，傳出一名乘客襲擊機組員，還試圖闖進駕駛艙。(美聯社)

聯合航空(United Air Lines) 2日晚間從多明尼加共和國飛往新澤西州紐瓦克的1837航班，傳出一名乘客襲擊機組員，還試圖闖進駕駛艙。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，塔台錄音顯示機師通報，「一名男子襲擊一名機組員，並試圖打開前艙門，要進來駕駛艙。」航管員驚呼，「我的天哪！」

港務局警察局(Port Authority Police Department)表示，航班在6時25分降落紐瓦克(Newark)機場後請求緊急車輛支援；一名48歲的男子隨後被警方帶走，送醫進行精神評估。

聯航在聲明中表示，感謝機組人員為「確保其他機組人員與乘客的安全」所做的努力。

聯邦航空管理局(FAA)表示將對本次事件展開調查。

另外，上周達美航空(Delta Air Lines)一架從芝加哥飛往亞特蘭大的班機上，由於交通擁擠，飛機在滑行道上延誤數小時，一名憤怒的男性乘客伸手要去開艙門，大聲說，「帶我去登機口，我要自己下機。」

最後班機不得不返回登機口，請警察帶他下飛機。

紐約郵報(New York Post)報導，達美航空4月27日從邁阿密飛往亞特蘭大的航班上，一名男子在即將滑行起飛時仍在講電話，機組員多次要求關機，都遭到該乘客絕，導致航班延誤一小時並激怒其他乘客，最後航班返回登機口，該乘客被趕下飛機。

其他乘客拍攝的影片顯示，所有旅客不滿高喊要他「下飛機」。

但隨後機組員通知所有乘客都必須下飛機，引發許多抱怨。

旅遊部落格View from the Wing創辦人賴夫(Gary Leff)指出，「FAA要求須遵守規定，艙門關閉後，乘客須將手機設為飛航模式。」

賴夫說，「沒有人認為一支iPhone就能讓787客機故障，如果所有乘客同時用，那可能就會有問題。」

FAA表示今年迄今已收到近500起乘客不守規矩的通報，光是4月就發生110次。2021年乘客不守規矩的舉報數量達到歷史最高點5973起，之後逐步下降，去年降至1621起。

根據違規行為的嚴重程度，乘客可能面臨最高4萬3658元的罰款、聯邦刑事指控，或兩者併罰。

芝加哥 達美航空 新澤西州

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