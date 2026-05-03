營運34年不敵油價飆漲 廉航先驅精神航空熄燈

廉航先驅精神航空2日飛出最後一班飛機後，宣告熄燈，成為油價飆升以來第一個撐不住的大企業。（美聯社）

「精神航空公司」(Spirit Airlines)2日熄燈，宣布「立即開始有序結束營運」。壓垮這家34年歷史廉價航空 先驅最後一根稻草，就是因伊朗戰爭導致不斷飆升的燃油價 格。在結束營運聲明中，精神航空表示，「近期油價大幅上漲及其他業務壓力，嚴重影響公司財務前景；由於無法獲得額外資金，精神航空別無選擇，只能開始逐步關閉。」

兩度破產重整 仍難救虧損

精神航空成立於1992年，目前約有17000名員工，以機身鮮黃色亮眼塗裝著稱，2007年正式轉向廉航模式，每天營運數百次航班；2010年代中期表現輝煌，但後來不斷虧損，2024年11月及2025年8月兩度宣布破產重整，最終因油價不斷上漲造成財務缺口不斷擴大，黯然收場。

該公司官網宣布，「所有航班均已取消，客戶服務已停止。準備出行的精神航空旅客不應再前往機場。」不少乘客2日抵達機場準備登機時，震驚發現航班已被取消；許多員工則在一夕之間得知自己失業。

「這也太扯了，」紐恩茲(Danny Nunez)前一天晚上查看航班資訊一切正常，抵達紐約拉瓜地亞機場(LGA)A航廈辦理自助報到時才發現航班已取消，想要詢問現場工作人員，卻發現櫃台空無一人。

其他航空相助 供求職連結

在一排電子報到螢幕後面，貼有邊疆航空(Frontier)、西南航空(Southwest)、美國航空(American)及聯合航空(United)的新聞稿，協助滯留旅客重訂行程。捷藍航空(JetBlue Airways)與達美航空(Delta Air Lines)也提供限定價格機票。

航空業者表示，救援票價(rescue fares)約200元，美航及聯航在傳單還附上求職網站連結，供失業的精神航空員工使用。但似乎很少有人注意到這些。

「美國空服員工會」(Association of Flight Attendants)2日凌晨3時通知，空服人員被安排回家或返回基地，機票及住宿費用均由工會承擔。

川普想救 與債權人談不攏

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，知情人士透露，精神航空4月曾向白宮尋求財政援助，川普政府提出由政府持有該公司90%股份的救助方案，但精神航空與政府談判破裂，債權人提案被政府拒絕，現金儲備近日急劇下降。

運輸部長達菲(Sean Duffy)2日表示，「從政府角度來看，我們通常沒有5億元閒置資金可用來救助一家航空公司」；但「川普總統一直想方設法讓精神航空公司繼續運營」，「最後因為債權人問題，未能達成紓困協議」。

達菲指出，精神航空有一筆儲備基金，用於將機票款項退還給直接向公司官網訂票的旅客；退款方式與原支付方式相同。透過第三方(如旅行社)預訂機票的乘客，應聯繫其購票管道。

精神航空最後一班飛機1日晚間從底特律都會機場(DTW)起飛，目的地是達拉斯-福和國際機場(DFW)。

大約午夜前後，精神航空NK1833駕駛與DFW塔台航管員通話，詢問是否還有其他精神航空班機即將降落。航管員回答：「我沒看到，你可能是最後一班了。」駕駛說：「那今晚就到此為止吧。」(相關新聞見A3)

機場告示板上的精神航空都標示著取消。（路透）