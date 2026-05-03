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30企業濫用H-1B 德州擴大打擊幽靈公司

記者顏伶如／綜合報導
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將近30家企業涉嫌成立「幽靈辦公室」，只為了替外籍人士申請H-1B工作簽證，而遭...
將近30家企業涉嫌成立「幽靈辦公室」，只為了替外籍人士申請H-1B工作簽證，而遭到德州司法單位調查。圖為H-1B簽證申請表。(路透)

德州針對H-1B簽證制度遭到濫用展開大規模調查，將近30家企業涉嫌成立「幽靈辦公室」(ghost offices)，只為了替外籍人士申請工作簽證。共和黨籍德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)4月30日宣布，辦公室已對涉嫌爛用簽證計畫的德州北部多家企業發出民事調查令(Civil Investigative Demands)。

州檢察長辦公室指出，這些企業涉嫌參與企圖剝削H-1B簽證制度的詐欺行為。遭點名的企業包括：Tekpro IT LLC、Fame PBX LLC、1st Ranking Technologies LLC、Qubitz Tech Systems LLC、Blooming Clouds LLC、Virat Solutions, Inc、Oak Technologies Inc、Techpath Inc、Techquency LLC。

州檢察長辦公室發表聲明說，派克斯頓已對將近30家德州北部企業傳發民事調查令，「這是持續打擊H-1B簽證計畫詐騙與濫用調查行動的一環」。

調查人員說，某些公司成立事實上只存在於紙上的「幽靈辦公室」，佯裝積極從事生意運作，以便讓公司能用各種不實藉口為外籍勞工提供擔保。

聲明指出，在調查行動中，遭點名的企業被要求交出詳細資料，包括員工名單、服務與產品清單、財務資料、生意運作的相關內部溝通紀錄。

派克斯頓30日在社群媒體發文中，對於右翼網紅莎拉‧岡薩雷茲(Sarah Gonzales)表示感謝，因為她曾在報導、短片及紀錄片中踢爆德州各地出現的H-1B簽證詐欺問題。

德州今年1月28日便宣布對州內各地不當實用簽證問題展開調查，希望確保簽證計畫依法行事，讓美國勞工利益獲得保帳。

加州日前也發生類似的H-1B簽證詐欺案件。今年4月，遭控串通共謀犯下H-1B簽證詐欺的兩名印度男子拉吉迪(Sampath Rajidi)、馬達(Sreedhar Mada)雙雙認罪，申請簽證時填寫的職缺工作事實上並不存在，向USCIS申請獲准之後則把簽證轉讓給不相關的客戶。

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