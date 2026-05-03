數百外國醫生簽證豁免延誤 恐危偏鄉醫療

非美國公民的醫師在培訓期間使用J-1簽證過渡到H-1B工作簽期間，可以留在美國，但必須同意在醫療資源匱乏的地區工作至少三年。(路透)

聯邦衛生及公共服務部(HHS)負責審核的簽證豁免計畫，允許非美國公民 的醫生在培訓期間使用的訪問簽證過渡到臨時工作簽證 期間，可以留在美國，但條件是必須同意在醫療資源匱乏的地區工作至少三年。然而數百名外國醫生的申請自去年秋冬以來一直處於停滯狀態，若持續下去農村和低收入城市恐面臨醫療服務空窗。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，非美國公民在美國完成研究生教育後(通常在6月30日結束)，必須返回其國家並等待兩年才能申請H-1B 工作簽證，或者他們可以申請J-1豁免，允許他們以H-1B身分留在美國，但需在醫療服務人員短缺地區工作三年。今年透過HHS的交流訪問者計畫(Exchange Visitor Programs)申請J-1簽證豁免的外國醫生達數百名。

兩位移民律師稱，近年來HHS的豁免申請審核時間為一到三周，律師們也只在交流訪問者計畫中發現申請延誤，積壓了數百份申請，其他聯邦或州級J-1豁免計畫則未出現相同現象。

維吉尼亞州一位移民律師米尼爾(Jennifer Minear)表示，HHS的臨床護理計畫去年收到了750份豁免申請，該計畫主要針對兒科、精神科、家庭醫學、內科或婦產科醫生。HHS在去年9月下旬或10月初停止處理申請，直到幾個月前才重新開始處理，但速度比平常更慢。

而HHS審核只是第一關，接著要由國務院審核，米尼爾表示國務院通常需要兩到三個月的時間來審查HHS的建議，並且必須在7月30日之前再將建議提交給美國公民及移民服務局(USCIS)，這樣大多數醫生才能留在美國。

如果失敗，的雇主若要這些醫生重新進入美國，雇主需要支付10萬元H-1B工作簽證費用，許多醫療資源匱乏地區的醫院和診所表示無力負擔這筆錢。

HHS發言人希利亞德(Emily Hilliard)未回答有關待處理申請的問題，也沒有解釋延誤原因，只表示交流訪問者計畫已經審查了2025財政年度所有臨床J-1豁免申請，以及部分2026財政年度的申請，稱該部門正改進關鍵流程，以防止未來再次出現延誤，並努力在7月30日前評估剩餘的申請。