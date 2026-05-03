數百外國醫生簽證豁免延誤 恐危偏鄉醫療
聯邦衛生及公共服務部(HHS)負責審核的簽證豁免計畫，允許非美國公民的醫生在培訓期間使用的訪問簽證過渡到臨時工作簽證期間，可以留在美國，但條件是必須同意在醫療資源匱乏的地區工作至少三年。然而數百名外國醫生的申請自去年秋冬以來一直處於停滯狀態，若持續下去農村和低收入城市恐面臨醫療服務空窗。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，非美國公民在美國完成研究生教育後(通常在6月30日結束)，必須返回其國家並等待兩年才能申請H-1B工作簽證，或者他們可以申請J-1豁免，允許他們以H-1B身分留在美國，但需在醫療服務人員短缺地區工作三年。今年透過HHS的交流訪問者計畫(Exchange Visitor Programs)申請J-1簽證豁免的外國醫生達數百名。
兩位移民律師稱，近年來HHS的豁免申請審核時間為一到三周，律師們也只在交流訪問者計畫中發現申請延誤，積壓了數百份申請，其他聯邦或州級J-1豁免計畫則未出現相同現象。
維吉尼亞州一位移民律師米尼爾(Jennifer Minear)表示，HHS的臨床護理計畫去年收到了750份豁免申請，該計畫主要針對兒科、精神科、家庭醫學、內科或婦產科醫生。HHS在去年9月下旬或10月初停止處理申請，直到幾個月前才重新開始處理，但速度比平常更慢。
而HHS審核只是第一關，接著要由國務院審核，米尼爾表示國務院通常需要兩到三個月的時間來審查HHS的建議，並且必須在7月30日之前再將建議提交給美國公民及移民服務局(USCIS)，這樣大多數醫生才能留在美國。
如果失敗，的雇主若要這些醫生重新進入美國，雇主需要支付10萬元H-1B工作簽證費用，許多醫療資源匱乏地區的醫院和診所表示無力負擔這筆錢。
HHS發言人希利亞德(Emily Hilliard)未回答有關待處理申請的問題，也沒有解釋延誤原因，只表示交流訪問者計畫已經審查了2025財政年度所有臨床J-1豁免申請，以及部分2026財政年度的申請，稱該部門正改進關鍵流程，以防止未來再次出現延誤，並努力在7月30日前評估剩餘的申請。
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