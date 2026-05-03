沒了精神航空 客運量降20% 機票價格恐再飆

精神航空退出市場，專家分析，這代表未來機票即將漲價。（路透）

廉價航空 巨擘精神航空(Spirit Airlines)2日宣布，由於爭取聯邦援助5億元失敗，該公司已展開停止營運的作業，所有航班都已取消，已購票的旅客將會獲得退費。專家指出，精神航空破產倒閉，意味航空客運量下降，機票 價格上漲。

專家表示，精神航空退出市場，將對商業航空產業造成連鎖反應，機票價格很可能會隨之上漲。哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)旅遊編輯格林伯格(Peter Greenberg)表示，「任何時候，當運輸能量減少而需求增加時，機票價格除了上漲別無選擇。這還不包括由於燃油價 格飆升而已經上漲的票價。」

精神航空以超低票價而聞名，它的倒閉很可能意味著其他航空公司調漲機票價格。CBS News對航空顧問公司Cirium提供的數據進行分析後發現，當精神航空退出某條航線，該條航線的來回機票平均價格上漲23%，約合60元。該航空公司退出市場後，整體客運量將會下降20%。

持有精神航空未來航班機票的旅客將會得全額退款。精神航空2日表示，將自動處理所有使用信用卡或金融卡購買的機票的退款。該航空公司已設立網站，解答有關其倒閉的問題。

旅遊顧問網站The Points Guy旅行內容總監羅森(Eric Rosen)告訴CBS News，使用現金或航空公司積分支付機票的精神航空乘客可能就無法獲得退款，因為這些積分無法轉移到其他航空公司的旅客積分計畫中。

2日清晨在奧蘭多國際機場的出發告示板上，精神航空班次已全部取消。（路透）

突然停飛意味精神航空一些旅客將不得不改乘其他航空公司的航班。許多航空公司都宣布推出短期特價優惠，以幫助精神航空的乘客。達美航空(Delta Airlines)表示，將在受影響的市場提供優惠支援票價，以幫助近期有出行需求的旅客。

聯合航空(United Airlines)表示，未來兩周內，持有精神航空機票的旅客在該公司航線的大部分城市，單程票價將享有特價優惠，多數城市的上限為199美元，長途航班的上限為299美元。

另外，美航(American Airlines)、西南(Southwest Airlines)、捷藍(JetBlue)和多家業者也都表示願意提供協助。