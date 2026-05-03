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精神航空旅客可退款 公司不協助改簽

編譯彭馨儀／綜合報導
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精神航空貼出停止營運的告示，公司表示已訂票的旅客可以退款。（路透）
精神航空貼出停止營運的告示，公司表示已訂票的旅客可以退款。（路透）

精神航空(Spirit Airlines)停飛後，如何要回退款？哩程積分怎麼辦？

華盛頓郵報整理出精神航空旅客應該了解的資訊。

如果已預訂即將到來的航班該怎麼辦？

精神航空不會協助改簽，但多家航空公司提供「救援票價」或限定價格機票。

美國航空(American Airlines)表示正在「評估增加運輸能力的機會，包括使用更大的飛機與增加關鍵航線的航班，盡可能協助受影響的乘客」。聯合航空(United Airlines)也表示正在考慮增加往返精神航空航線覆蓋城市的航班，協助滯留乘客。

我能獲得退款嗎？

會的。透過精神航空官網使用信用卡或金融卡購買的任何已取消航班，將自動獲得退款。透過旅行社預訂的旅客應直接聯繫第三方申請退款。其他透過代金券(voucher)、信用卡或哩程點數預訂的旅客則須等待精神航空破產程序。可先聯絡信用卡公司，根據聯邦「公平信用帳單法」(Fair Credit Billing Act)行使權利，申請「退款」(chargeback)，彌補未享有的服務。若購買旅遊保險，或者信用卡保單和權益中包含旅遊保險，請致電信用卡公司，了解其是否涵蓋「破產」或「服務終止」的情況。最後辦法是申請破產，但既費時又貴，最終可能只能獲得部分退款。

不少旅客是到了機場才知道精神航空已經關閉，臨時改變行程或改訂班機。（美聯社）
不少旅客是到了機場才知道精神航空已經關閉，臨時改變行程或改訂班機。（美聯社）

精神航空會支付我因滯留產生的住宿與回程機票費用嗎？

不會。精神航空無法賠付與取消行程相關的其他旅行費用，因客服已停止服務。

其他航空公司正在採取哪些措施來幫助受影響的乘客？

聯航、達美航空(Delta)、捷藍航空(JetBlue)及西南航空(Southwest)將限時為精神航空取消航班的乘客提供機票價格上限。乘客需要提供付款證明及精神航空確認號碼等資訊。捷藍航空表示，對於持有有效精神航空行程單且行程與原計畫相同的乘客，提供99元單程機票。

全國消費者聯盟(National Consumers League)提醒保留所有文件主動證明預訂，包括收據、預訂確認函以及取消通知。另注意信用卡與保險公司可能設有嚴格時效期限。

保險 華盛頓郵報 聯合航空

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