我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休也能住加州 這個溫泉小鎮生活成本友善

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

WSJ：5億元紓困、收購喬不攏 川普難救精神航空

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統雖然在最後一刻表態介入，但雙方談判條件不符，仍未救起精神航空。（歐新社）
川普總統雖然在最後一刻表態介入，但雙方談判條件不符，仍未救起精神航空。（歐新社）

華爾街日報指出，精神航空(Spirit Airlines)機翼上漆有「Howdy」字樣的黃色機隊使其成為空中最醒目的標誌。然而伊朗戰爭導致油價上漲卻成為壓垮它的最後一根稻草，即使連有心出手挽救的川普政府最後都無法保住這家廉價航空巨擘。

精神航空的前身是一家成立於60年代的密西根州卡車運輸公司，是開創美國超低價航空經營模式的先鋒。因促使航空消費市場的競爭而備受讚譽，但也因對從飲水到打印登機證等各項服務都要收費而飽受詬病。

精神航空近年來一直經營不順， 面臨諸多挑戰，包括來自大型航空公司的激烈競爭以及沉重的債務負擔，自2019年後便不曾出現盈餘，過去一年半裡還兩次進出破產程序。

2月底爆發的伊朗戰爭導致航空燃油價格飆漲，成為壓垮精神航空的最後一根稻草，每周增加1000萬至1500萬元的額外燃料支出，徹底打亂了該公司企圖擺脫破產困境的計畫。

據知情人士透露，精神航空先前已開始出售飛機並縮減營運規模，但高層意識到還需要採取更多措施才能挽救公司 。 4月中旬，該公司執行長戴維斯(Dave Davis) 開始與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)接洽。戴維斯表示，如果精神航空倒閉，有數千名員工將丟掉飯碗，而這是川普政府最不想見到的事。

在盧特尼克的努力下，精神航空和川普政府敲定了一項方案，川普政府提供5億元的紓困資金，作為交換，取得該公司90%的股份。川普對數千個工作崗位的消失表示擔憂，並希望能夠為精神航空找到買家。他表示，最終當油價下跌，政府可以出售精神航空股份獲利。 他說：「我非常樂意拯救一家航空公司。」

在此同時，運輸部長達菲(Sean Duffy)則是在業界尋找精神航空的潛在合作夥伴。他曾多次聯繫捷藍航空(JetBlue)，捷藍航空曾在2022年同意以38億美元收購精神航空，但該協議後來因反壟斷理由被聯邦法官駁回。美國航空則表示不感興趣。

各方對川普政府試圖出手拯救精神航空看法不一，航空業擔心政府紓困是徒勞無功，還不如乾脆就讓精神航空倒閉。

達菲則是私下向川普表達了對政治風險的擔憂，並對政府能從這項交易中獲得什麼表示懷疑。其他共和黨領袖也試圖警告政府。盧特尼克則是建議川普，挽救精神航空的數千個工作崗位，可以在國會中期選舉前爭取到優勢。

在意見分歧下，川普政府舉棋不定，甚至還想援引「國防生產法」(Ｄefense Production Act)來讓精神航空維持營運。該法是韓戰時期的一項法律，授權總統調動私人企業支持國防工作並應對其他緊急情況。但知情人士稱，國防官員對此持保留態度，致使該方案胎死腹中。

4月30日晚間，盧特尼克和戴維斯在15分鐘的電話交談後一致認為，這家廉價航空公司已別無選擇，只有倒閉一途。

精神航空退出市場，專家分析，這代表未來機票即將漲價。（路透）
精神航空退出市場，專家分析，這代表未來機票即將漲價。（路透）

川普 油價 伊朗

上一則

30企業濫用H-1B 德州擴大打擊幽靈公司

下一則

精神航空旅客可退款 公司不協助改簽

延伸閱讀

精神航空財務困難 川普考慮由政府收購再轉賣 工會力挺紓困計畫

精神航空財務困難 川普考慮由政府收購再轉賣 工會力挺紓困計畫
精神航空2日停業 川普擬供救援最後提案 前提是「好的交易」

精神航空2日停業 川普擬供救援最後提案 前提是「好的交易」
精神航空停飛引搶票潮 機票暴漲四倍 多華人受影響

精神航空停飛引搶票潮 機票暴漲四倍 多華人受影響
擅自蒐集旅客個資定浮動定價 捷藍航空挨告

擅自蒐集旅客個資定浮動定價 捷藍航空挨告

熱門新聞

北京的美國大使館外，簽證申請人在排隊。（美聯社檔案照）

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

2026-04-28 11:21
25日在華府白宮記者協會年度晚宴期間，一名槍手開火，與會者倉皇撤離。（路透）

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

2026-04-28 11:31
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

2026-04-28 14:41
國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

2026-04-23 09:30
住進豪宅的並不是買家，而是擅自佔屋者（squatters）。示意圖（美聯社）

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

2026-04-30 09:40
美國總統川普（右）和梅蘭妮亞（左）。（美聯社）

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

2026-04-27 15:02

超人氣

更多 >
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格
川普總統透露了他為什麼不養狗

川普總統透露了他為什麼不養狗
兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機
全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」