WSJ：5億元紓困、收購喬不攏 川普難救精神航空

川普總統雖然在最後一刻表態介入，但雙方談判條件不符，仍未救起精神航空。（歐新社）

華爾街日報指出，精神航空(Spirit Airlines)機翼上漆有「Howdy」字樣的黃色機隊使其成為空中最醒目的標誌。然而伊朗 戰爭導致油價 上漲卻成為壓垮它的最後一根稻草，即使連有心出手挽救的川普 政府最後都無法保住這家廉價航空巨擘。

精神航空的前身是一家成立於60年代的密西根州卡車運輸公司，是開創美國超低價航空經營模式的先鋒。因促使航空消費市場的競爭而備受讚譽，但也因對從飲水到打印登機證等各項服務都要收費而飽受詬病。

精神航空近年來一直經營不順， 面臨諸多挑戰，包括來自大型航空公司的激烈競爭以及沉重的債務負擔，自2019年後便不曾出現盈餘，過去一年半裡還兩次進出破產程序。

2月底爆發的伊朗戰爭導致航空燃油價格飆漲，成為壓垮精神航空的最後一根稻草，每周增加1000萬至1500萬元的額外燃料支出，徹底打亂了該公司企圖擺脫破產困境的計畫。

據知情人士透露，精神航空先前已開始出售飛機並縮減營運規模，但高層意識到還需要採取更多措施才能挽救公司 。 4月中旬，該公司執行長戴維斯(Dave Davis) 開始與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)接洽。戴維斯表示，如果精神航空倒閉，有數千名員工將丟掉飯碗，而這是川普政府最不想見到的事。

在盧特尼克的努力下，精神航空和川普政府敲定了一項方案，川普政府提供5億元的紓困資金，作為交換，取得該公司90%的股份。川普對數千個工作崗位的消失表示擔憂，並希望能夠為精神航空找到買家。他表示，最終當油價下跌，政府可以出售精神航空股份獲利。 他說：「我非常樂意拯救一家航空公司。」

在此同時，運輸部長達菲(Sean Duffy)則是在業界尋找精神航空的潛在合作夥伴。他曾多次聯繫捷藍航空(JetBlue)，捷藍航空曾在2022年同意以38億美元收購精神航空，但該協議後來因反壟斷理由被聯邦法官駁回。美國航空則表示不感興趣。

各方對川普政府試圖出手拯救精神航空看法不一，航空業擔心政府紓困是徒勞無功，還不如乾脆就讓精神航空倒閉。

達菲則是私下向川普表達了對政治風險的擔憂，並對政府能從這項交易中獲得什麼表示懷疑。其他共和黨領袖也試圖警告政府。盧特尼克則是建議川普，挽救精神航空的數千個工作崗位，可以在國會中期選舉前爭取到優勢。

在意見分歧下，川普政府舉棋不定，甚至還想援引「國防生產法」(Ｄefense Production Act)來讓精神航空維持營運。該法是韓戰時期的一項法律，授權總統調動私人企業支持國防工作並應對其他緊急情況。但知情人士稱，國防官員對此持保留態度，致使該方案胎死腹中。

4月30日晚間，盧特尼克和戴維斯在15分鐘的電話交談後一致認為，這家廉價航空公司已別無選擇，只有倒閉一途。