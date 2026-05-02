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美國汽油價格漲幅G7之最 開戰以來大漲42%

編譯任中原／綜合外電
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分析師指出，美國汽油上漲更快，是因為其他國家的燃料稅較高，這也意味著原油價格上漲...
分析師指出，美國汽油上漲更快，是因為其他國家的燃料稅較高，這也意味著原油價格上漲對美國汽油價格的影響更大。（路透）

中東開戰以來，美國燃料價格上漲的速度超過其他G7國家，對美國消費者構成重大打擊。據摩根大通計算，美國汽油價格已上漲42%，高於加拿大及英國的24%及19%，以及義大利的4.6%漲幅。

只有緬甸、馬來西亞及巴基斯坦等少數亞洲國家的汽油價格漲幅比美國更快，漲幅超過50%。摩根大通分析師卡尼瓦表示，「東南亞國家受到的干擾最為急迫，因為高度依賴中東石油。美國汽油價格是受影響第二大的地區，與人們的直覺相悖」。

據AAA汽油價格監視團體的數據顯示，上周五美國汽油價平均每加侖4.39美元，是2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來最高點，遠高於這次伊朗戰爭之前時的2.98美元；加州更達到每加侖6.06美元。

不過目前美國汽油價格仍比其他G7國家低。美國平均每公升1.17美元，加拿大為1.43美元，英國為2.12美元。

分析師指出，美國汽油上漲更快，是因為其他國家的燃料稅較高，這也意味著原油價格上漲對美國汽油價格的影響更大；一些國家也對消費者提供補貼，或降低燃料稅，以緩和油價上漲對消費者的衝擊。美國則是由消費者承擔油價上漲的成本，而美國對亞洲擴大出口原油及煉油品，也對美國零售油價造成壓力。

美國燃料價格大漲，對川普構成威脅，因為11月國會將舉行期中選舉；據路透／Ipsos機構的民調顯示，上周川普的支持度降到34%，是他上任以來最低水準。川普在競選時曾保證將增產石油，使汽油價格降到每加侖2美元以下，但現在情況恰恰相反。美國埃克森美孚及雪佛龍石油公司表示，儘管油價上漲，他們仍將節制增產。

美國其他油品價格也比大部分G7及亞洲國家上漲更快，一些油品已面臨短缺。柴油價格上漲48%，達特加侖5.57美元，距離之前的歷史高點只差0.24美元。墨西哥灣石油零售公司首席能源顧問表示克羅薩表示，一些業界人士已經預期柴油價格可能漲到10美元。他表示，如果5月底汽油漲到每加侖5美元，國會議員可能要求美國限制出口。

加拿大 東南亞 巴基斯坦

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