精神航空2日停業 川普擬供救援最後提案 前提是「好的交易」

精神航空未獲得公司債權人與政府的足夠支持，2日將停止營運。(路透)

精神航空(Spirit Airlines)原本希望川普 政府提供5億元紓困資金，最後由於無法取得公司債權人與政府足夠支持，決定於美東時間5月2日凌晨3時停止營運。川普總統1日離開白宮 前往佛羅里達州 之前對媒體說，旨在援助精神航空的「最後提案」正在研議中，1日晚間或2日可能公布結果。川普表示，儘管願意協助精神航空保住工作機會，但必須對政府而言是一筆「好交易」的情況下，才會同意達成協議。

華爾街日報1日獨家報導，精神航空本來希望在現金耗盡之前，能與川普政府談妥5億元紓困資金的協議，但知情人士說，這家廉價航空沒能獲得公司債權人與政府的足夠支持，2日將停止營運。

精神航空之前與川普政府協商的內容是，政府如果提供現金紓困，將換取公司90%持股的認股權證。是否要為精神航空提供救命錢，川普政府內部出現意見分歧。

知情人士說，精神航空某些債權人堅決反對與川普政府的紓困協議，認為協議將損害債權人的經濟利益。

精神航空陷入財務困境的同時，燃油價格上漲持續對成本造成壓力。

川普1日對媒體說，如果精神航空接受政府提出的方案，債權人將不是航空公司首要考量對象。他說：「如果能幫得上忙，我們會幫忙，但我們必須位於第一位，以我們為優先。」

報導指出，過去一年半的大部分時間裡，精神航空一直處於美國破產法第11章(Chapter 11)保護狀態。

精神航空過去幾個月緊縮開支，雖仍維持數千名員工的人力，機隊規模則已縮小，業務重點放在底特律、奧蘭多及勞德岱堡(Fort Lauderdale)等據點。

川普1日表示，旨在援助精神航空的「最後提案」正在研議中，1日晚間或2日可能公布結果。

代表精神航空機師與空服員的工會支持接受政府紓困方案，並表示公司若倒閉將導致失業、減少競爭、飛機票價變貴。