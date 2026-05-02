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續延DACA身分審理慢 等待時間增 夢想生怕被驅逐

記者胡玉立／綜合報導
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夢想生擔心政府審理速度放慢，在等待期會被遣返。（美聯社）
夢想生擔心政府審理速度放慢，在等待期會被遣返。（美聯社）

俗稱「夢想生」（Dreamers）的50多萬名「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫受益者，有許多人現在處於兩難境地，由於美國公民移民服務局（USCIS）審理速度緩慢，續延DACA身分的申請等待時間增加數倍，有些人甚至必須等待6個月以上，使得部分「夢想生」的工作許可和駕照因此失效，留在美國的權利岌岌可危。

6歲來美的「夢想生」卡迪亞（Melani Candia）告訴美聯社，過去十多年來，她每兩年順利續延DACA身分，但今年的申請等待時間不斷拖延，她已因此失去工作，還擔心會在她稱為「家」的這片土地上遭到拘留或逮捕。卡迪亞說：「身為移民，恐懼已是『新常態』； 但現在脆弱感又達到新高度，恐懼感快速攀升。」

根據USCIS數據，2025財年申請續延DACA身分平均等待時間約15天，但2025年10月到2026年2月底的續延平均等待時間約為70天；截至4月底，大多數續延申請處理時間已增至大約122天。聯邦議員和移民團體表示，有些申請人甚至必須等待183天以上。

數十位國會議員已為此致函聯邦機構，質疑申請續延等待時間過長，並擔心錯過續延截期的「夢想生」會成為川普政府逮捕或驅逐目標。

DACA計畫自2012年歐巴馬政府推出以來，已經歷無數次法律訴訟，其中兩起案件還上訴到最高法院。聯邦政府仍在批准續延身分申請，但2025年的聯邦法院裁決已讓政府不再處理首次申請，該案件也可能上訴至最高法院。

究竟有多少「夢想生」最近錯過續延截期，目前尚無數據統計。USCIS建議在DACA計畫到期前120至150天提交續延申請。該機構發言人卡勒（Zach Kahler）聲明表示，「在川普總統領導下，為保障國人安全，USCIS正在徹底篩選和審查所有外國人，處理時間可能延長。」

聯邦議員最近注意到，有些「夢想生」在DACA身分過期後，遭到美國移民及海關執法局 (ICE) 逮捕。卡勒表示，DACA受益人並非自動免於遣返；任何非法移民都可能因多種原因被逮捕和遣返，其中包括犯罪在內。

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