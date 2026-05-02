紐約對談 林懷民憶與舞蹈緣分

台灣雲門舞集創辦人林懷民(中)與美國舞蹈節總監尼梅里希特(左)、亞洲協會文化與外交總監庫柏(右)對談，提及他人生中許多與舞蹈意想不到的緣分。(記者馬璿／攝影)

紐約台北文化中心為慶祝成立35周年，策畫講座「Across Borders, Across Bodies」，並邀請雲門舞集創辦人林懷民 5月1日於亞洲協會(Asia Society)與美國舞蹈節(American Dance Festival)總監尼梅里希特(Jodee Nimerichter)對談。當晚，林懷民與觀眾分享他與紐約、與台灣、與美國舞蹈節、布魯克林 音樂學院(BAM)，以及與舞蹈的深厚緣分。

在對談中，林懷民與尼梅里希特，以及和他相識逾30年的亞洲協會文化與外交總監庫柏(Rachel Cooper)談到他人生中許多意想不到的緣分，當年他於愛荷華大學讀書時，舞蹈只是他第二選修的興趣，但去農村的社區服務中心演出的經驗，大大地影響了他對舞蹈表演的觀感，也從而為未來雲門舞集走入人群的戶外演出打下基礎。

台灣雲門舞集創辦人林懷民說，「能為人們表演是一種榮耀」。(記者馬璿／攝影)

隨後他回到台灣成立雲門舞集，在知名舞者瑪莎．葛蘭姆 (Martha Graham)訪台之時，林懷民在座談會上擔任葛蘭姆的翻譯，不僅是他在1971年於紐約參與瑪莎葛蘭姆學院課程後初次與她見面，更在葛蘭姆離台時收到對方留下的台幣，一句「留下吧，未雨綢繆」讓他至今仍留下深刻印象。而林懷民更是葛蘭姆創立的美國舞蹈節首位駐村藝術家，使這段跨海的連結變得更加完整。

雲門舞集成立時，正是台灣國際地位風雨飄搖的年代。林懷民提及經典作品「薪傳 」初次在台演出當晚，美國前總統卡特(Jimmy Carter)宣布台美斷交 ，全台陷入一股低迷氛圍。那時的雲門舞集，在舞台上激情呈現先賢跨越黑潮來台的故事，林懷民看見台下6000個觀眾隨著舞者的肢體流淚、感動，跨越舞台的疆界產生的強烈情感，讓他深深地感受到，「雲門舞集是台灣人的舞團」，雲門舞集與台灣社會的緊密相依，也從此開始萌芽。林懷民也笑稱「卡特總統 在很多方面其實幫助了我們，」幽默調侃當年的種種事蹟。

台灣雲門舞集創辦人林懷民表示，來自台灣人民的真誠支持，成為他個人與舞集持續走下去的動力。(記者馬璿／攝影)

林懷民也在對談中提到，雲門舞集於1988年休團時，他搭乘一輛計程車時被司機提問休團原因，他向司機表達經營舞團的不易時，司機卻表示，「但台灣人需要你們，在台北市車陣中開車也不好玩，每個行業都有自己的困難」，更在他下車後對他喊話「加油！把它(舞團)帶回來！」來自台灣人民的真誠支持，成為他個人與雲門舞集持續走下去的動力。

林懷民亦在對談中回憶多部雲門舞集的經典作品，「九歌」、「家族合唱」、「流浪者之歌 」、「水月 」等作品背後的故事，以及他從雲門舞集退休後與馬戲團合作的作品「幾米男孩的100次勇敢 」，種種讓他不禁感嘆，「能夠為人們表演是一種榮耀。」談及如今的AI浪潮 ，他則回應，「AI沒有呼吸，終究無法取代人類的情感和藝術」。