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地產商張欣 曼哈頓樓持股售予沃納多 估值11億

記者高雲兒／紐約報導
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中國地產商張欣近日出售其在曼哈頓核心地段辦公樓的持股，引入紐約地產巨頭沃納多房產...
中國地產商張欣近日出售其在曼哈頓核心地段辦公樓的持股，引入紐約地產巨頭沃納多房產信託作為新股東。(取自Closer Properties官網)

中國地產商張欣近日出售其在紐約曼哈頓核心地段辦公樓的持股，引入紐約地產巨頭沃納多房產信託(Vornado Realty Trust)作為新股東。

據商業觀察報(Commercial Observer)報導，張欣透過其公司Closer Properties，將位於曼哈頓東52街55號的公園大道廣場(Park Avenue Plaza)大樓49%股權出售給由羅斯(Steven Roth)領導的沃納多。此次交易對該辦公樓的整體估值約為11億元，低於張欣今年1月掛牌求售時的目標價格。

知情人士指出，交易完成後，沃納多將承擔約5億7500萬元債務。該樓現有大股東Fisher Brothers將繼續持股，並在交易完成後與沃納多共同控制該物業。交易預計於本季度末前完成。

該物業總面積約120萬平方呎，掛牌時幾乎全部出租，主要租戶包括Evercore、摩根史坦利(Morgan Stanley)及泛大西洋投資集團(General Atlantic)等大型金融機構。根據銷售文件，該樓「至2035年前無重大租約到期」，現金流相對穩定。

中國地產商張欣近日出售其在曼哈頓核心地段辦公樓的持股，引入紐約地產巨頭沃納多房產...
中國地產商張欣近日出售其在曼哈頓核心地段辦公樓的持股，引入紐約地產巨頭沃納多房產信託作為新股東。(路透)

張欣於1965年生於北京，1994年與地產商潘石屹結婚，翌年兩人共同創立「SOHO中國」，在中國地產界迅速嶄露頭角。SOHO中國以邀請國際知名建築師設計、打造造型前衛的單體建築聞名，並長期專注於一線城市高端物業開發。

2011年，SOHO中國自私募集團Rockpoint Group手中購入該樓49%股權，同年透過商業抵押貸款證券(CMBS)完成約5億7500萬元再融資。

近年來，曼哈頓辦公樓市場持續出現大型股權交易。去年，黑石(Blackstone)集團收購第六大道1345號辦公樓46%權益，項目估值達14億元；同時Fisher Brothers提升其控股比率，該物業亦透過CMBS市場完成8億5000萬元再融資。

另一方面，沃納多亦積極推進新開發項目。去年11月，其與魯丁管理公司(Rudin Management)合作的公園大道350號辦公樓項目已申請施工許可。該項目規畫為62層、約200萬平方英尺辦公樓，對沖基金公司Citadel將作為合作方並承租約85萬平方呎空間。

摩根史坦利 黑石集團 潘石屹 SOHO中國

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