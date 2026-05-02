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離職亞裔男告女上司性侵 小摩斥捏造

編譯中心／綜合報導
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摩根大通銀行一名離職男性職員控告女主管對他下藥性侵，將他當作性奴，還以種族歧視字...
摩根大通銀行一名離職男性職員控告女主管對他下藥性侵，將他當作性奴，還以種族歧視字眼辱罵他，並威脅砍獎金。被告和銀行駁斥控訴內容全為捏造。圖為目前裝修中的摩根大通紐約曼哈頓總部大樓。(路透)

知名投資銀行摩根大通 (JPMorgan Chase，小摩) 爆發一名現已離職的男性職員控告女主管對他下藥性侵，將他當作性奴，還涉及種族辱罵與職涯威脅。同列被告的摩根大通駁斥說，該名前職員說法全為捏造。

每日郵報」4月29日率先引述法院文件披露，身分為亞裔的原告4月27日以匿名向紐約郡最高法院遞狀，控告現年37歲的摩根大通槓桿財務團隊執行董事蘿娜·哈迪尼(Lorna Hajdini)以俗稱FM2的強力安眠藥羅眠樂(Rohypnol)和壯陽藥威而鋼(Viagra)對他下藥，使他失去反抗能力後「性侵」得逞。

根據法院文件，原告聲稱自己在2024年春天加入團隊後不久，被告便開始以言語和動作對他性騷擾，後來更脅迫進行口交和發生性行為；訴狀指出，哈吉迪尼甚至曾突然來到原告住處，以種族歧視言語辱罵原告的亞裔妻子，並強行脫下原告的褲子試圖口交。並揚言若不服從就砍他獎金，迫使他成為她的「性奴」。

原告於去年5月向公司提出書面申訴，指控種族與性別歧視及長期性虐待。他表示，一周後公司未經詳細調查即對他採取報復措施，包括斥責、停止系統使用權限並強制休假。訴狀並稱，期間原告接獲多通匿名威脅電話，內容涉及種族歧視與恐嚇，甚至有人威脅向美國移民及海關執法局檢舉他的家人。

「紐約郵報」則引述數名消息人士，指出原告身分是現年35歲t的拉納(Chirayu Rana)，2024年3月加入團隊擔任資深副總，目前任職於Bregal Sagemoun投資公司。同事形容他「社交能力欠佳」，但「工作能力符合銀行的要求」。

消息人士指出，拉納曾向公司索取高達數百萬元的離職賠償金。

消息人士還說，原告並不隸屬於哈迪尼，兩人只是槓桿融資團隊的同事，哈迪尼無權決定原告的升遷或獎金。

摩根大通一名發言人表示，經過其人資部門及內部律師徹底調查，包括檢視相關團隊的電話紀錄與電子郵件，並未發現任何證據支持原告的指控。這名發言人補充說：「有多位職員配合調查，但投訴人拒絕參與(調查)，也婉拒提供對於支持其指控能夠具有重要地位的事實證據。」

哈吉迪尼的律師透過聲明表示，她堅決否認所有指控，她從未與原告有任何不當行為，也從未去過據稱的性侵地點。

紐約郵報指出，原告已撤回訴狀，表示是要進行「修改」。

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