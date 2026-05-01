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美海軍連傳火災 神盾艦「希金斯號」起火 電力與推進癱瘓

美海軍連傳火災 神盾艦「希金斯號」起火 電力與推進癱瘓

編譯周辰陽／即時報導
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這張由菲律賓海岸防衛隊提供的照片顯示，美國海軍驅逐艦「希金斯號」於2025年8月...
這張由菲律賓海岸防衛隊提供的照片顯示，美國海軍驅逐艦「希金斯號」於2025年8月13日在南海執行航行自由行動。（美聯社）

美國多名官員向CBS新聞表示，美國海軍在亞洲前進部署的重要力量之一、飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins，DDG-76）4月28日發生火災；一名不具名官員透露，火災導致該艦電力與推進系統癱瘓。

根據報導，火勢被控制在單一設備內，未進一步擴散；截至4月29日，尚未傳出美軍人員受傷。至於火災起因，以及希金斯號在美國印太司令部（INDOPACOM）轄區內的具體位置，目前仍未公開；艦上受損區域與修復所需時間等細節，也尚未披露。

根據AIS船舶數據，截至2月，希金斯號停靠於新加坡。一名國防部官員在聲明中表示：「希金斯號在印太海域航行期間發生電氣火警。火勢已由船員迅速撲滅，目前未有傷亡通報。情況已受控制，該艦目前持續航行。起火原因正在調查。」

美國海軍稱事件源於「電氣故障」，意味並非大型火災，而是艦上某個發電機短路。

根據美國海軍學會報導，航空母艦「艾森豪號」（USS Dwight D. Eisenhower）4月稍早曾發生一起小型火災，造成8名美國海軍水兵受傷；另艘航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）艦上洗衣區3月中也曾發生火災，導致2名水兵受傷。

希金斯號以日本橫須賀為母港，隸屬於第七艦隊前進部署部隊，是美國印太司令部的核心組成之一，該司令部負責指揮美軍在全球超過一半區域的軍事行動。

新加坡 國防部

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