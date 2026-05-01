公衛署長難產 川普改提曾嗆他的乳癌專家薩菲爾

川普總統30日在社媒宣布，他決定改提名乳癌專家薩菲爾（Nicole Saphier）醫師出任公共衛生署長；薩菲爾現任紐約紀念斯隆凱特琳癌症中心乳房影像科主任。(Memorial Sloan Kettering Cancer Center官網)

川普總統30日在社媒發文宣布，他決定改提名乳癌專家、前福斯醫學新聞撰稿人薩菲爾（Nicole Saphier）出任公共衛生署長（U.S. Surgeon General）；這也是川普第三次嘗試填補公衛署長職務空缺。他第二次試圖提名的公衛署長人選--營養倡議專家米恩斯 (Casey Means)，因經驗和疫苗立場受質疑，提名案在參院 受阻。

川普稱許薩菲爾「畢生致力指導乳癌患者完成診斷和治療」；衛生部長 小羅勃·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也讚許這項提名，稱薩菲爾是「『讓美國再次健康』運動（MAHA）的長期戰士」。

紐約紀念斯隆凱特琳癌症 中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）官網顯示，薩菲爾是該院乳房影像科主任，擁有巴貝多羅斯大學醫學院（Ross University School of Medicine in Barbados）醫學博士學位，並在妙佑醫療國際（Mayo Clinic）受過專科訓練。

美聯社報導，在小甘迺迪將MAHA作為其政治運動口號前，薩菲爾就已使用MAHA作為她2020年出版的書名，該書批評政府對醫療保健和「可負擔健保法」(Affordable Care Act)的處理方式。去年9月時她也曾在接受美聯社採訪時指出，川普有關孕婦服用泰諾（Tylenol）的警告「過於簡化，自以為高人一等」。顯示她至少在這方面的醫療政策上，和川普觀點不一致。

川普去年5月提名現年38歲的米恩斯為公衛署長人選，但她在參院衛生委員會的提名確認聽證會，一直沒有進展。2月下旬參議員們在聽證中反覆質問她對小甘迺迪去年底停止建議所有兒童接種B型肝炎疫苗的看法，過程中她與兩黨議員激烈交鋒，很多人質疑她的提名案能否過得了委員會這關。

米恩斯曾在2024年於社群媒體發文指稱，父母給未罹患B型肝炎的新生兒接種B肝疫苗「簡直瘋了」。對此，薩菲爾和米恩斯一樣，也質疑是否每個嬰兒出生時都需要接種B型肝炎疫苗。