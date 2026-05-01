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「看起來像恐怖片」 海岸防衛隊欠帳3億陷「危機狀態」

記者顏伶如／綜合報導
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海岸防衛隊指揮官朗戴(Kevin Lunday)接受CBS專訪時說，預算停擺造成...
海岸防衛隊指揮官朗戴(Kevin Lunday)接受CBS專訪時說，預算停擺造成海岸防衛隊積欠帳單超過3億元。(路透)

海岸防衛隊(US Coast Guard)指揮官朗戴(Kevin Lunday)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時說，國土安全部因預算停擺75天，海岸防衛隊已積欠3億多元帳單，僅逾期未繳的水電費就有520萬元，全球各地駐防站點與軍眷宿舍面臨水電瓦斯中斷；全軍在「危機狀態」下運作。朗戴指出：「這看起來像一部恐怖片，卻在真實上演，讓人難以置信。」

過去一周內，海岸防衛隊位於密西根州休倫港(Port Huron)與加州海峽群島(Station Channel Islands)的值班站雙雙遭到斷水，夏威夷巴伯斯岬航空站(Air Station Barbers Point)天然瓦斯遭斷氣，密蘇里州聖路易市(St. Louis)一處徵兵站由於停電，軍官們拿著手電筒辦公。

駐紮紐奧良的一名海岸防衛隊少將由於官舍被斷電，全家人被迫投宿旅店，直到電力恢復。這棟官舍是因為積欠帳單而面臨斷電對待的1000戶海岸防衛隊眷舍之一。整個海岸防衛隊目前約43%的宿舍帳單逾期未繳超過30天。

朗戴受訪時說：「這種狀況無法接受，美國人民知道這種事情發生，一定覺得憤怒。」他表示，國土安全部沒有預算，海岸防衛隊有6000多筆水電帳單無法繳納，以致水電、瓦斯與其他公共服務紛遭切斷，「不僅影響人員工作的單位與基地，也開始影響居住地點」。

在許多案例中，海岸防衛隊人員致電當地公共事業供應商請求寬限之後，水電等服務得以恢復。

朗戴表示，供應商雖然未收到款項，還是願意重啟服務，「我不知道這種狀況還會維持多久」。

海岸防衛隊是美國第六軍種，但不隸屬國防部，而是編制於國土安全部麾下。兩黨國會議員預算角力，導致國土安全部經費自2月14日起中斷至今。

新任國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)4月初曾說，過去這段期間持續執勤但無薪可領的國土安全部及海岸防衛隊人員，將獲得政府停擺最初六周外加下一個發薪周期的工資，薪水發放的經費來自行政措施與現有資金的彈性調度。

不過，穆林所說的資金如今已經用罄。

海岸防衛隊的經費將於5月1日告罄。聯邦眾院4月30日表決通過撥款給國土安全部。

國土安全部 夏威夷

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