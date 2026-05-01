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中斷7年 美與委內瑞拉恢復直航 「一開售就搶買」

記者胡玉立／綜合報導
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4月30日美國與委內瑞拉恢復直飛航班，加拉加斯機場的登機門裝飾著象徵美國國旗的紅...
4月30日美國與委內瑞拉恢復直飛航班，加拉加斯機場的登機門裝飾著象徵美國國旗的紅白藍三色氣球拱門，首批飛往邁阿密的乘客正準備登機。(歐新社)

美國與委內瑞拉2019年因斷交而中斷的商業航線，七年之後於4月30日恢復直航。由美國航空(American Airlines)子公司Envoy Air運營的AA3599航班，在美東時間上午10點11分自邁阿密起飛，約3小時後，抵達委內瑞拉首都加拉加斯(Caracas)，並於當天下午稍晚返回佛州

七年前，國土安全部以安全顧慮為由，下令無限期暫停美國與委內瑞拉之間的直飛商業班機。過去七年，旅客只能搭乘其他國家航空公司經由第三地轉機。川普總統1月初發動夜襲，派兵抓捕時任總統馬杜洛(Nicolás Maduro)後，美委關係一夕轉變。

3月5日，美國和委內瑞拉共同宣布恢復外交和領事關係，美國駐委內瑞拉大使館3月14日重新開張。事實上，川普1月下旬即表示，他已告知委內瑞拉代理總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)，將對委國開放所有商業空域，美國公民很快就可以前往委內瑞拉。

來自邁阿密的奧喬亞(Lennart Ochoa)是搭乘首班復航班機的乘客之一，他登機前告訴美聯社：「機票一開售我就搶買了。能從邁阿密直飛加拉加斯看望家人，無價！」

美國國家能源主導委員會(National Energy Dominance Council)主任阿根 (Jarrod Agen) 也是首航班機乘客之一。委內瑞拉政府指出，阿根此行將與委內瑞拉能源礦業部門高層官員會面，推動美國企業與委內瑞拉發展商機。

2019年美委斷航前，美國航空(AA)是最後一家飛往委內瑞拉的美國航空公司。達美航空(Delta Airline)和聯合航空(United Airlines)2017年即因政治危機撤出委內瑞拉；那場危機迫使數百萬人逃離委國。

30日復航首日，美國航空工作人員在邁阿密國際機場向旅客發送委內瑞拉小國旗；飛機登機門裝飾著象徵委內瑞拉國旗顏色的黃、藍、紅三色氣球。航空公司表示，5月21日起，邁阿密和加拉加斯之間的直飛班機將增為每日二班。

佛州 川普 國土安全部

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