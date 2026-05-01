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美西地區退休者頻被騙 司法部設醫保打詐小組

編譯俞仲慈／綜合報導
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代理司法部長布蘭奇(左)30日宣布，成立「全國反詐欺執法小組」並由助理部長麥唐納...
代理司法部長布蘭奇(左)30日宣布，成立「全國反詐欺執法小組」並由助理部長麥唐納(右)負責領導。(歐新社)

大量退休人士居住的美西地區頻頻出現可疑健保帳單，造成納稅人高達數十億元損失，聯邦司法部決定成立打擊醫保詐騙專責小組，全力遏阻詐騙歪風。

華爾街日報(WSJ)報導，司法部預計5月7日在舊金山宣布成立新的打擊醫保詐騙專責團隊，增派10名檢察官(人力增加超過10%)以協助打擊戒酒中心和安寧照護等醫療機構盛行已久的詐領醫保以及涉及醫療技術的新型詐騙犯罪。

司法部官員透露，自2024年以來，司法部刑事醫療詐騙小組在加州、內華達、亞利桑納等三州累計指控28名被告涉案，造成19億元損失，並從其他部門調派檢察官支援辦案，而且預估，詐領聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)和聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)造成聯邦政府高達1000億元損失。

調查顯示，2012年至2023年間加州臨終關懷「存活出院率」(rate of live discharges)從8.4%增至22%，幾乎暴增三倍，還有亞利桑納和內華達的存活出院率同樣也快速增加；此外，亞利桑納戒斷醫療申請補助大幅攀升，部分診所甚至有患者單月門診藥物申請高達4萬元健保費，比其他州類似醫療服務費用高出數倍。

司法部官員指出，隨著詐領醫保的病患增加，加上愈來愈多退休人士遷居陽光帶(Sun Belt)各州，詐騙集團也隨之而來，非營利醫療研究組織「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation、KFF)統計發現，內華達州老人人口從2008年至2024年增加95%，遠超過全美平均增長速度，同期亞利桑納州老人人口也激增。

在明尼蘇達州爆發大規模詐領健保費的案件後，川普政府將明州、加州和紐約州等民主黨執政州列為打擊詐騙的重點對象，司法部除了在洛杉磯設立專責小組，未來新成立的打擊專責小組也將在舊金山、拉斯維加斯和鳳凰城設立辦事處，同時司法部也將增加法務諮詢、數據分析等有助於調查詐騙作業的經費。

聯邦醫療保險 司法部 舊金山

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