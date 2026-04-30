我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

NBA／里夫斯歸隊難救湖人 火箭系列賽輸3追2史上第16隊

假冒美國研究員竊國防機密 中國工程師在逃 FBI發布通緝令

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國工程師吳淞冒充美國研究人員長達近五年，誘騙美國政府雇員和大學研究人員交出敏感...
中國工程師吳淞冒充美國研究人員長達近五年，誘騙美國政府雇員和大學研究人員交出敏感國防軟體。(聯邦調查局提供)

美國國家航空暨太空總署(NASA)日前披露一起中國工程師冒充美國研究人員長達近五年，誘騙美國政府雇員和大學研究人員交出敏感國防軟體的案例。這些技術可用於設計先進導彈及武器系統。

美國之音(VOA)報導，NASA督察長辦公室(Office of Inspector General)上周宣布，嫌犯吳淞(Song Wu)現年39歲，被以14項電匯詐欺罪和14項嚴重身分盜竊罪起訴，目前仍在逃，聯邦法院已對他發出逮捕令。根據聯邦調查局(FBI)通緝公告，喬治亞北區聯邦地區法院已於2024年9月11日正式對其發出聯邦逮捕令。

調查人員表示，吳淞建立多個假電郵帳號，冒充與NASA合作的知名航太教授和研究人員，向其他研究人員索取受控軟體及原始碼。而受害者均誤以為對方是可信賴的同業。

他的行動時間從2017年1月持續至2021年12月，攻擊目標涵蓋NASA、美國空軍、海軍、陸軍及聯邦航空管理局(FAA)以及多所美國知名大學。

FBI指出，吳淞鎖定的是航太工程與計算流體動力學使用的受管制專有軟體，這些技術可直接應用於先進戰術飛彈的研發，以及武器的氣動力設計與評估。

部分情況下得手，受害者在不知情的情況下違反了美國出口管制法，使受保護技術資料遭轉交。

吳淞案發時受雇於中國航空工業集團(AVIC)，這是一家生產民用與軍用飛機的國有防務巨頭。美國政府已於2020年及2021年對中航工業實施制裁。

吳淞被控的每項電匯詐欺罪最重可判20年有期徒刑，若嚴重身分盜竊罪名成立，還將被強制加判兩年監禁，且須在其他刑期執行完畢後連續服刑。

NASA督察長辦公室指出，在吳淞案中，調查人員注意到他曾多次索取同款軟體，卻始終未給出合理理由。其他警訊還包括異常付款要求、突然變更交易條件，以及以非常規方式傳輸文件隱匿接收者身分。

FBI 航太 NASA

上一則

一個人的出版帝國 馬路導護志工靠手繪創作月入1.4萬

下一則

難防堵 美墨邊境街頭可見價廉中國品牌汽車 由墨西哥購買駛入

延伸閱讀

中國駭客偷機密 義落網引渡美受審

中國駭客偷機密 義落網引渡美受審
中國男子涉偷拍軍機被捕 面臨聯邦指控最高可判1年監禁

中國男子涉偷拍軍機被捕 面臨聯邦指控最高可判1年監禁
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
英美10國示警 中國秘密入侵智慧裝置建大型惡意網路

英美10國示警 中國秘密入侵智慧裝置建大型惡意網路

熱門新聞

國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

2026-04-23 09:30
北京的美國大使館外，簽證申請人在排隊。（美聯社檔案照）

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

2026-04-28 11:21
25日在華府白宮記者協會年度晚宴期間，一名槍手開火，與會者倉皇撤離。（路透）

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

2026-04-28 11:31
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

2026-04-28 14:41
鄧貴興知道口味是一座城市的語言，而法拉盛擁有自己的語系。(特約記者許振輝／攝影)

油鍋與40年的火候：鄧貴興用粵菜築起法拉盛地標

2026-04-22 12:12
美國總統川普（右）和梅蘭妮亞（左）。（美聯社）

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

2026-04-27 15:02

超人氣

更多 >
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車

雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車