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眾院聽證會 國防部長揭露伊戰已耗250億元 民主黨轟代價高

記者胡玉立／綜合報導
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國防部長赫塞斯29日出席川普政府發動伊朗戰爭以來的首次國會聽證會，右為參謀長聯席...
國防部長赫塞斯29日出席川普政府發動伊朗戰爭以來的首次國會聽證會，右為參謀長聯席會議主席凱恩將軍。(美聯社)

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)29日出席川普政府發動伊朗戰爭以來的首次國會聽證會；民主黨人向赫塞斯嚴厲質疑這場未經國會批准的戰爭，代價過於高昂；共和黨人紛紛表態支持川普總統軍事打擊伊朗的決定，質詢重點聚焦於軍事預算細節。

在聽證會上，五角大廈首次提交數據指這場戰爭迄今已耗資250億元；這是川普政府對這場已持續兩個月、鮮少獲公眾支持的軍事行動，迄今最具體的官方成本估算。美伊最近雖達成暫時停火協議，但這場軍事行動仍看不到盡頭。

29日的眾院軍事委員會聽證表面重點是川普政府提出2027財年軍費預算提案，將國防開支提高到創紀錄的1兆5000億元。但民主黨人將矛頭轉向不斷膨脹的戰爭成本、關鍵彈藥大幅減少及造成許多兒童死亡的學校轟炸事件，他們指責赫塞斯誤導民眾，隱瞞戰爭真相，並指不斷上漲的油價正威脅國人生計。

出席聽證官員包括赫塞斯、參謀長聯席會議主席凱恩將軍(Gen. Dan Caine)及五角大廈代理審計長赫斯特(Jules Hurst)等。

在一次激烈交鋒中，赫塞斯告訴眾院軍事委員會首席民主黨眾議員史密斯(Adam Smith)，伊朗核設施已在2025年被美國摧毀，史密斯因此質疑川普政府在不到一年後發動伊朗戰爭的理由何在。

史密斯質問：「你60天前才說，因伊朗核武威脅迫在眉睫，我們被迫發動戰爭，現在卻說它已被徹底摧毀？」赫塞斯回應表示，伊朗「並未放棄核野心」，仍擁有數千枚導彈。

史密斯說：「目前來看，伊朗核子計畫與戰爭之前完全一樣；他們沒有失去製造痛苦的能力，仍擁有彈道飛彈計畫，也仍有能力封鎖荷莫茲海峽。」

民主黨眾議員加勒曼帝(John Garamendi)則稱這場戰爭是「地緣政治災難」、「戰略失誤」以及「美國自食其果」。赫塞斯為此抨擊加勒曼帝「對川普總統的仇恨蒙蔽了雙眼」，才會看不到這場戰爭的勝利。

赫塞斯還表示，「我們目前面臨的最大挑戰和最大敵人，是國會民主黨人和部分共和黨人魯莽無能的失敗主義言論」。

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