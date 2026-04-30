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鮑爾將卸任主席 表明續留聯準會理事 參院銀行委會通過華許提名案

編譯盧炯燊／綜合報導
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聯準會主席鮑爾表明他會繼續留任聯準會理事，直至司法部結束對他的調查。(美聯社)
聯準會主席鮑爾表明他會繼續留任聯準會理事，直至司法部結束對他的調查。(美聯社)

國會參院銀行委員會29日投票通過總統川普提名華許(Kevin Warsh)出任聯準會主席案，交由參院全體投票表決，這標誌現任主席鮑爾(Jerome Powell)即將交棒。但鮑爾表明他會繼續留任聯準會理事，直至司法部結束對他的調查。

綜合NBC新聞頻道等報導，鮑爾在領導聯準會八年後，主席任期將於5月15日結束，29日的聯準會會議也是他最後一次主持。

鮑爾在會議決定不更動利率後，向記者明確表示交棒後仍將繼續留在理事會，但會保持「低調」，不會成為影子主席；他並說「會在自己認為合適的時候離開」。這將是自1948年以來，首次有聯準會主席在任期結束後仍繼續留在理事會。

他解釋說，留任理事是反映對聯準會遭連串法律攻擊的擔憂，這些攻擊威脅到聯準會在不考慮政治因素的情況下，制定貨幣政策的能力。他並強調留任不涉及政治，而聯準會必須維持貨幣政策的獨立性。

鮑爾聲稱早已計畫退休，但近期一系列事件令他另無選擇，只能留下來。他歡迎司法部上周宣布結束對他的刑事調查，後者表示除非聯準會督察長發現犯罪證據，否則不會重啟調查。

不過鮑爾重申，「在調查以透明方式徹底結束之前，不會離開理事會，我堅持我的立場」。他直指「政府採取的法律行動，在聯準會113年的歷史中從未有，而且還有持續不斷的威脅」。

鮑爾留任理事可到2028年1月，這將使川普無法任命自己的人選來填補七人理事會中的一個席位。

面對與日俱增的壓力，鮑爾長期以來試圖展現中立立場，甚至繫上紫色領帶以避免發出明顯的政治信號；但他同時不斷抵抗政治壓力，包括公開反駁川普降息的要求。

與此同時，參院銀行委員會29日以13票對11票，通過川普對華許的聯準會主席提名，交由參議院全體會議表決。委員會所有民主黨人都投票反對。

儘管華許在委員會的聽證會強調保持聯準會獨立性的重要性，但部分參議員，包括來自麻州的華倫(Elizabeth Warren)質疑他會淪為川普的「傀儡」，輕易迎合對方持續的降息要求。

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